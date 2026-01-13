Bangladesh Advisor on India: ২ মাস আগে ফুটবলে ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ, তা নিয়ে এখন মন্তব্য ইউনুস সরকারের উপদেষ্টার

Bangladesh Advisor on India: ২ মাস আগে ফুটবলে ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ, তা নিয়ে এখন মন্তব্য ইউনুস সরকারের উপদেষ্টার
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ভবনের পরিদর্শনে গিয়েছিলেন নজরুল। সেই সময়ই তিনি মন্তব্য করেন, ছেলেদের ফুটবল টিম বহু বছর পর ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২২ বছর পরে বাংলাদেশের দল ফুটবলে ভারতকে হারিয়েছিল নভেম্বরের সেই ম্যাচে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে আইপিএল ইস্যুতে ভারত বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন আসিফ নজরুল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা তথা ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নির্দেশে আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতে যেতে অস্বীকার করেছে বিসিবি। এহেন আসিফ বড় গলায় দাবি করলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করেছে।
এদিকে সম্প্রতি আবার টি২০ বিশ্বকাপ বিতর্কে বড় বড় দাবি করেছিলেন আসিফ নজরুল। যদিও পরে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডই উপদেষ্টার মন্তব্যের খণ্ডন করে। আসিফ নজরুল অভিযোগ করেছিলেন, আইসিসি নাকি বলেছে যে বাংলাদেশ দলে মুস্তাফিজুর রহমান থাকলে তাতে ঝুঁকি বাড়বে। এছাড়া বাংলাদেশের সমর্থকরা দলীয় জার্সি পরে ঘুরলেও ঝুঁকি বাড়বে। এছাড়া বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনও ঝুঁকির একটি কারণ। যদিও পরবর্তীতে বিসিবি দাবি করে, উপদেষ্টার উল্লেখ করা বিষয়গুলি আইসিসির সরকারি বক্তব্য নয়, এটা অভ্যন্তরীণ আলোচনার অংশ মাত্র। আইসিসি সরাসরি আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ধরনের কোনও কথা বলেনি।
