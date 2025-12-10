Bangladesh Air Force: পাক যুদ্ধবিমান কেনার চেষ্টার মাঝে ইউরোপীয় দেশ থেকে ফাইটার জেটের চুক্তি বাংলাদেশি বায়ুসেনার

Bangladesh Air Force: পাক যুদ্ধবিমান কেনার চেষ্টার মাঝে ইউরোপীয় দেশ থেকে ফাইটার জেটের চুক্তি বাংলাদেশি বায়ুসেনার
ইতালির লিওনার্দো এসপিএ নামক সংস্থা থেকে যুদ্ধবিমান ইউরোফাইটার টাইফুন কিনছে বাংলাদেশ। ইউরোফাইটার টাইফুন দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট যুদ্ধবিমান। এই ফাইটার জেট সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়তে সক্ষম। এই যুদ্ধবিমানটি সুপারসনিক।
এবার ইতালি থেকে যুদ্ধবিমান কিনতে চলেছে বাংলাদেশের বায়ুসেনা। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইতালির লিওনার্দো এসপিএ নামক সংস্থা থেকে যুদ্ধবিমান ইউরোফাইটার টাইফুন কিনছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি সেই সংক্রান্ত আগ্রহপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রোর উপস্থিতিতে এই আগ্রহপত্র স্বাক্ষরিত হয়।
বাংলাদেশের বিমানবাহিনীর ফেসবুক পেজে পোস্টে লেখা হয়, 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও ইতালির লিওনার্দো এসপিএ-র মধ্যে লেটার অফ ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সম্মুখসারিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অত্যাধুনিক মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফ্টের অংশ হিসেবে এই লেটার অফ ইনটেন্টের আওতায় লিওনার্দো এসপিএ ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমান সরবরাহ করবে।'
উল্লেখ্য, লিওনার্দো এসপিএ-র তৈরি ইউরোফাইটার টাইফুন দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট যুদ্ধবিমান। এই ফাইটার জেট সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়তে সক্ষম। এই যুদ্ধবিমানটি সুপারসনিক। ইতালি, ব্রিটেন, জার্মানি, স্পেন, অস্ট্রিয়া, সৌদি আরব ও ওমানের বিমানবাহিনীর বহরে রয়েছে ইউরোফাইটার টাইফুন। জানা গিয়েছে, মোট ১০টি ইউফাইটার কিনতে চলেছে বাংলাদেশ। ২০২৭ সালের মধ্যে এই বিমানগুলি কেনার চেষ্টা চালাচ্ছে ঢাকা।
এর আগে পাকিস্তানের থেকে চিনে তৈরি জেএফ১৭ কেনার চেষ্টা করছিল ঢাকা। বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসএম কামরুল হাসান পাকিস্তানে গিয়ে এই যুদ্ধবিমান কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ বর্তনানে এফ-৭ এবং মিগ-২৯-এর মতো পুরনো যুদ্ধবিমান ব্যবহার করছে। এদিকে তুরস্ক থেকে টি১২৯ হেলকপ্টারও কেনার চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া চিন থেকে সরাসরি জে১০সি বিমান কেনারও চেষ্টা চালাচ্ছে ঢাকা।
