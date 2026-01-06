Defence:প্রতিরক্ষার ময়দানেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বাংলাদেশ-পাকের! মুখোমুখি দু'দেশের বায়ুসেনা চিফ, চর্চায় JF-17 যুদ্ধবিমান

Defence:প্রতিরক্ষার ময়দানেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বাংলাদেশ-পাকের! মুখোমুখি দু'দেশের বায়ুসেনা চিফ, চর্চায় JF-17 যুদ্ধবিমান
প্রতিরক্ষার মাঠেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে ঢাকা-ইসলামাবাদের। এবার JF-17 পাকিস্তানের থেকে কিনতে আগ্রহী বাংলাদেশ।
শেখ হাসিনা শাসনের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে ইউনুস সরকারেরর আমলে ক্রমেই ঢাকা-ইসলামাবাদ সখ্যতা জোরালো হচ্ছে। বাংলাদেশের বুক থেকে বহুবারই ভারত বিরোধিতার নানান সুর শোনা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার ইসলামাবাদে বাংলাদেশের বায়ুসেনা চিফের সফর বেশ তাৎপর্যবাহী। সেখানে পাকিস্তানের বায়ুসেনা চিফের সঙ্গে বাংলাদেশের বায়ুসেনা চিফের কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে? তা নিয়ে মুখ খুলেছে পাকিস্তানের আইএসপিআর।
১৯৭১ সালের পর এই প্রথম বাংলাদেশের কোনও বায়ুসেনা চিফ পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলেন সরকারি সফরের মাধ্যমে। ঘটনা সাম্প্রতিক কূটনৈতিক আঙিনায় বেশ তাৎপর্যবাহী। বাংলাদেশে গত নভেম্বর মাসেই পৌঁছন পাকিস্তানের নৌসেনা প্রধান। আর জানুয়ারিতে পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান। দুই দেশের সামরিক বাহিনীর এই সফরগুলি, পাকিস্তানের কাছে যেমন স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যের দিক দিয়ে বড় সুযোগ, তেমনই বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের কাছে তাবড় বিরামহীন বিদেশনীতির একটি দিক।
এদিকে, পাকিস্তানের আইএসপিআর মঙ্গলবার জানিয়েছে, বাংলাদেশের এয়ারফোর্সের চিফ মার্শাল হাসান মেহমুদ খান, পাকিস্তানের বায়ুসেনার চিফ, জাহির আহমেদ সিধুর মধ্যে এক আলোচনা হয় এদিন। দুজনের আলোচনার মধ্যে দুই দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বিষয়ে বহু তথ্য আলোচনা হয়েছে। এদিকে, জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের থেকে জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কিনতে চাইছে। সেই বিষয়েই দুই দেশের আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত, এই যুদ্ধবিমান চিন ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়। স্বভাবতই ‘জয়েন্ট ফাইটার সেভেন্টিন’ নামের এই যুদ্ধবিমানের আজ ভূয়সী প্রশংসা করে আইএসপিআর। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের যে বায়ুসেনার আকাশপথের জাল ভেদ করে ভারত ২০১৯ এয়ারস্ট্রাইক, ২০২৫ অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানে ঢুকে পাকিস্তানি জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিল, সেই পাকিস্তানি বায়ুসেনার কাছে এই জে এফ১৭ যুদ্ধবিমান বেশ চর্চিত নাম।
আইএসপিআর জানিয়েছে, বৈঠকে কর্মক্ষম সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করার উপর জোর দেওয়া হয়, যার মধ্যে প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এয়রোস্পেস উন্নয়নে সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়। আইএসপিআর বলছে,'জেএফ-১৭ থান্ডার বিমানের সম্ভাব্য ক্রয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।' আইএসপিআর জানিয়েছে যে এসিএম সিধু ও বাংলাদেশের বায়ুসেনা চিফকে, পাকিস্তান বায়ুসেনার সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পাকিস্তানি বায়ুসেনার প্রতিষ্ঠানগুলিতে মৌলিক থেকে উন্নত উড়ান এবং বিশেষায়িত কোর্সের একটি বিস্তৃত প্রশিক্ষণ কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে আইএসপিআর বলেছে,'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান পিএএফের যুদ্ধ রেকর্ডের প্রশংসা করেন এবং এর অপারেশনাল দক্ষতা থেকে উপকৃত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।'