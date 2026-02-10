Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh: পিছিয়ে থেকেও ট্রাম্পের শুল্কের অঙ্কে 'সখা' পাকিস্তানকে ছুঁয়ে ফেলল বাংলাদেশ! হল চুক্তি

    মার্কিন শুল্ক কোপের নিরিখে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ এবার একই পর্যায়ে এল।

    Published on: Feb 10, 2026 7:27 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সদ্য ভারতের সঙ্গে আমেরিকার হাইভোল্টেজ বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আর তাতে প্রতিবেশী সব দেশের তুলনায় ভারতের শুল্কের অঙ্ক রয়েছে কম। ভারতের ওপর মার্কিন শুল্কের অঙ্ক ১৮ শতাংশ। এদিকে, যে সময় ভারত এই চুক্তি করেছে, সেই সময় পাকিস্তানের ওপর মার্কিন শুল্ক ১৯ শতাংশ ছিল ও বাংলাদেশের ওপর শুল্ক ২০ শতাংশ ছিল। এবার আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের এক নয়া চুক্তির ফলে , সেই মার্কিন শুল্কের কোপ বাংলাদেশের ওপর কিছুটা কমল। যার ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ওপর মার্কিন শুল্কের হার এখন একই!

    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। (Photo by Pakistan's Press Information Department (PID) / AFP) / XGTY
    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। (Photo by Pakistan's Press Information Department (PID) / AFP) / XGTY

    সদ্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ‘অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড’ (এআরটি) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভোটের কয়েক দিন আগে এই চুক্তিতেই বাংলাদেশ এবার আমেরিকার সঙ্গে নয়া বাণিজ্যিক সমীকরণে আবদ্ধ হয়েছে। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে হওয়া এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হার ২০ শতাংশ থেকে কমে ১৯ শতাংশে নেমে আসবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা বাংলাদেশে তুলা ও কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে রেসিপ্রোকাল শুল্ক (পারস্পরিক শুল্ক) হবে শূন্য। সদ্যই বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভার্চুয়ালি এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান। বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জেমিসন গ্রিয়ার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ সহকারী লুৎফে সিদ্দিকীও ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

    উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি রয়েছে বাংলাদেশে ভোট। ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এবার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভোট গ্রহণের অংশের সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশবাসী। সেই হাইভোল্টেজ ভোটের দিকে নজর দক্ষিণ এশিয়া সহ গোটা বিশ্বের। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের নিরিখে ইউনুস সরকারের এই চুক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে, এর আগে, আমেরিকার শুল্ক কোপের নিরিখে এবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একই পর্যায়ে চলে এল। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ, এই দুই দেশের ওপরেই আমেরিকার শুল্ক খাঁড়া ১৯ শতাংশ হল। যেখানে আগে পাকিস্তানের থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে ছিল। বাংলাদেশের ওপর মার্কিন শুল্কের অঙ্ক ছিল ২০ শতাংশ। এবার তা কমে ১৯ শতাংশ হল। ফল এই নয়া বাণিজ্য চুক্তির ফলে বাংলাদেশ, পাকিস্তানকে ছুঁয়ে ফেলল।

    News/News/Bangladesh: পিছিয়ে থেকেও ট্রাম্পের শুল্কের অঙ্কে 'সখা' পাকিস্তানকে ছুঁয়ে ফেলল বাংলাদেশ! হল চুক্তি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes