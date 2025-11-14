Bangladesh Army Chief Update: প্রস্তুত থাকতে হবে, ফের বাহিনীকে একই বার্তা বাংলাদেশ সেনা প্রধানের; তবে চ্যালেঞ্জটা কী?
বিভিন্ন মহলে দাবি করা হচ্ছে, ওয়াকার আদতে 'জামাতের লোক'। জুলাই আন্দোলনকারীদের আবার অনেকের দাবি, 'ওয়াকার হলেন হাসিনার আত্মীয়'। আওয়ামি লিগের একাংশের আবার অভিযোগ, ওয়াকার সিআইএ-র এজেন্ট। এরই মাঝে বিভিন্ন সময় সামনে এসেছে ওয়াকার এবং ইউনুসের মতবিরোধ। শোনা গিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ষড়যন্ত্রের গুঞ্জন।
বাংলাদেশের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। বাহিনীকে ক্রমাগত এই একই বার্তা দিয়ে চলেছেন সেই দেশের সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। শেখ হাসিনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে চাপে থেকেছেন এই ওয়াকার। আবার বিভিন্ন মহলে দাবি করা হচ্ছে, ওয়াকার আদতে 'জামাতের লোক'। জুলাই আন্দোলনকারীদের আবার অনেকের দাবি, 'ওয়াকার হলেন হাসিনার আত্মীয়'। আওয়ামি লিগের একাংশের আবার অভিযোগ, ওয়াকার সিআইএ-র এজেন্ট। এরই মাঝে বিভিন্ন সময় সামনে এসেছে ওয়াকার এবং ইউনুসের মতবিরোধ। এনসিপির নেতারাও দাবি করেছেন, ইউনুসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে চাননি ওয়াকার। যদিও সেই সব রাজনৈতিক বিতর্ক বাদেও বাংলাদেশ সেনার সামনে আরও চ্যালেঞ্জ আছে। এই আবহে প্রতিনিয়ত বাহিনীকে একই বার্তা দিয়ে চলেছেন বাংলাদেশ সেনা প্রধানের- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।
খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাসের এএসসি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে আর্মি সার্ভিস কোরের ৪৪তম বার্ষিক ক্যাপ্টেনস সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ওয়াকার। সেখানও তিনি 'একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়' প্রস্তুত থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। আর গত ১৩ নভেম্বর রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের শহিদ কর্নেল নকিব হলে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ২০তম বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলনেও হুবহু সেই একই বার্তা দেন ওয়াকার।
বাংলাদেশের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য রেজিমেন্টের সব সদস্যের প্রতি আহবান জানান সেনা প্রধান। এহেন পরিস্থিতিতে ওয়াকারের এই বার্তা নিছকই আনুষ্ঠানিকতা, নাকি এর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে কোনও গভীর বার্তা, তা নিয়ে চর্চ চলছেই। উল্লেখ্য, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে বাংলাদেশের একাংশের মনে অসন্তোষ জন্মাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, এই দ্বীপটি নাকি আমেরিকাকে দিয়ে দিচ্ছে ইউনুসের সরকার। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আদিবাসীরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছে বহুদিন ধরে। এদিকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও এখন বাংলাদেশ সেনার ওপর। এই সবের মাঝেই আবার ওয়াকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার গুঞ্জন শোনা যায়। আর তাই ওয়াকার কোন 'চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার' বার্তা দিচ্ছেন, তা নিয়ে কৌতুহল তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।
News/News/Bangladesh Army Chief Update: প্রস্তুত থাকতে হবে, ফের বাহিনীকে একই বার্তা বাংলাদেশ সেনা প্রধানের; তবে চ্যালেঞ্জটা কী?