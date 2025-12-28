Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Army Latest Claim: ইউটিউবারকে দিয়ে বাংলাদেশ সেনার প্রধানকে সরানোর ছক ইউনুসের, বিস্ফোরক দাবি

    ভারতবিরোধী এই ইউটিউবার দাবি করলেন, ইউনুস নাকি তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জামানকে পদ থেকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ইউনুস নাকি তাঁর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানকে বৈঠকের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

    Published on: Dec 28, 2025 7:44 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ইউটিউবার ইলিয়াস হুসেন বিস্ফোরক দাবি করলেন মহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এই ইউটিউবারের চ্যানেল বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রথম আলো এবং ডেইলিস্টারের অফিসে হামলায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ইলিয়াসের চ্যানেল নিষিদ্ধ করেছে ইউনুস সরকার। স্বঘোষিত ভারতবিরোধী এই ইউটিউবার দাবি করেন, ইউনুস নাকি তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জামানকে পদ থেকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ইউনুস নাকি তাঁর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানকে বৈঠকের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে বার্তা দিয়েছিলেন, ওয়াকার সহ আরও কিছু জেনারেলকে পদ থেকে সরাতে জনমত তৈরির জন্য ইলিয়াসের সাহায্য চায় সরকার।

    ভারতবিরোধী এই ইউটিউবার দাবি করেন, ইউনুস নাকি তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জামানকে পদ থেকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)
    ভারতবিরোধী এই ইউটিউবার দাবি করেন, ইউনুস নাকি তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জামানকে পদ থেকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)

    হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভের পর থেকেই ইলিয়াস ক্রমাগত ইউনুসের প্রশংসা করে এসেছিলেন। তবে বিগত কয়েকদিনে ইউনুসের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। এমনকী তিনি ইউনুস এবং তাঁর সরকারের উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে গালাগালি পর্যন্ত করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এহেন ইলিয়াস সাম্প্রতি এক ভিডিয়োতে ইউনুস এবং খলিলুরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরই সঙ্গে দিল্লিতে অজিত ডোভালের সঙ্গে খলিলুরের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই ইলিয়াসের কথায়, তাঁর রক্তের গ্রুপ হল 'ইন্ডিয়া নেগেটিভ'।

    এদিকে ইলিয়াস অভিযোগ করেছেন, মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের জন্য কিছু করেননি। এমনকী এনসিপি নেতাদের বিরুদ্ধেও বিষ উগরে দেন ইলিয়াস। তাঁর মতে, ইউনুস সরকারের যতটা 'ভারত বিরোধী' হওয়া উচিত ছিল, তা তারা হতে পারেনি। এমনকী বিএনপি নেতা সাহাউদ্দিন আহেমেদের সঙ্গে ভারত যোগ রয়েছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। ইলিয়াস চিরকাল ভারত বিরোধী প্রচার করে এসেছেন। এহেন ইলিয়াস প্রশ্ন তোলেন, কেন ১৬ ডিসেম্বরকে ভারত নিজেদের বিজয় দিবস হিসেবে পালন করবে। এরই সঙ্গে ২০২৫ সালের বিজয় দিবসে বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা এবং সেনা কর্মকর্তাদের ভারতে পাঠানোয় ইউনুস সরকারকে তোপ দাগেন তিনি। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে সরানোর দাবিও তোলেন তিনি।

    News/News/Bangladesh Army Latest Claim: ইউটিউবারকে দিয়ে বাংলাদেশ সেনার প্রধানকে সরানোর ছক ইউনুসের, বিস্ফোরক দাবি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes