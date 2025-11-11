Edit Profile
    Bangladesh Border High Alert: দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর হাই অ্যালার্ট জারি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে

    এর আগে অপারেশন সিঁদুরের প্রথম সংস্করণের পর পাকিস্তানি সেনা থেকে জঙ্গি বারবার ভারতকে পূর্ব থেকে হামলা করার হুমকি দিয়েছে। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের ওপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

    Published on: Nov 11, 2025 10:37 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বিস্ফোরণ হয়েছে দিল্লির লালকেল্লায়। এরপরই ১০ নভেম্বর রাত থেকে কলকাতায় জায়গায় জায়গায় শুরু হয়েছিল নাকা চেকিং। জানা যায়, তিলোত্তমায় জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতা। এরই সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তেও উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান এবং নেপাল সীমান্তেও জারি হয়েছে উচ্চ সতর্কতা। জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা।

    ১০ নভেম্বর রাত থেকে সীমান্তে শুরু হয়েছে জোরদার টহল (Ajay Angurana)
    ১০ নভেম্বর রাত থেকে সীমান্তে শুরু হয়েছে জোরদার টহল (Ajay Angurana)

    রিপোর্ট অনুযায়ী, বিএসএফ ইতিমধ্যেই পঞ্জাবে জোরদার টহলদারি শুরু করেছে সীমান্তে। রাজস্থান সীমান্তেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন আউটপোস্টে। এদিকে বিহারে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আবহে নেপাল সীমান্তে এমনিতেই সিল করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে নেপাল সীমান্তে সতর্ক রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। যানবাহন তল্লাশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। নেপাল সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতকারী প্রত্যেককে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

    এদিকে কলকাতায় ১০ নভেম্বর রাত থেকেই রেলস্টেশন, বিমানবন্দর, শপিংমল ও জনবহুল এলাকায়। এদিকে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে পুলিশকে। সীমান্তে বিএসএফ কড়া নজরজদারি চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগে অপারেশন সিঁদুরের প্রথম সংস্করণের পর পাকিস্তানি সেনা থেকে জঙ্গি বারবার ভারতকে পূর্ব থেকে হামলা করার হুমকি দিয়েছে। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের ওপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

    উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়।

