Bangladesh Chattogram Port Latest Update: চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে চলছে ষড়যন্ত্র? ভয় পেয়ে কি বড় পদক্ষেপ ইউনুস সরকারের?

Bangladesh Chattogram Port Latest Update: চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে চলছে ষড়যন্ত্র? ভয় পেয়ে কি বড় পদক্ষেপ ইউনুস সরকারের?
অভিযোগ, মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার চট্টগ্রামের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল এবং মোংলা বন্দর কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশি কম্পানির কাছে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ডিপি ওয়ার্ল্ড নামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার এই সংক্রান্ত চুক্তি করতে চায়।
বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বন্দর ইস্যুতে বিগত দিনে বেশ কিছু বিক্ষোভ সমাবেশ মিছিল এবং কর্মসূচি হয়েছে বাংলাদেশে। তবে চট্টগ্রাম বন্দর চত্বরে সেই সব বিক্ষোভ সমাবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ এর আগে গত ১১ অক্টোবর থেকে ১ মাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় মিছিল সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। আর এবার সেই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও ১ মাস বৃদ্ধি করা হল। এই আবহে ১২ নভেম্বর থেকে জারি নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এই নিয়ে চট্টগ্রাম পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বন্দর এলাকায় কোনও কর্মসূচি হলে তাতে আমদানি-রফতানি বিঘ্নিত হবে এবং তার প্রভাব পড়বে জাতীয় অর্থনীতিতে। এই আবহে ১২ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরসংলগ্ন বারেক বিল্ডিং মোড়, নিমতলা মোড়, ৩ নম্বর জেটি গেট, কাস্টমস মোড় এবং সল্টগোলা ক্রসিংয়ে সব ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি আয়োজন নিষিদ্ধ থাকবে।
জানা গিয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি সংস্থাকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার। অভিযোগ, মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার চট্টগ্রামের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল এবং মোংলা বন্দর কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশি কম্পানির কাছে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ডিপি ওয়ার্ল্ড নামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার এই সংক্রান্ত চুক্তি করতে চায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিদেশি কম্পানি বন্দর পরিচালনা করার দায়িত্ব নিলে সেখানে দেশীয় কর্মীদের ছাঁটাই করবে। এদিকে বিদেশি সংস্থাকে এই দায় থেকে মুক্তি দিতে নাকি আগেভাগেই পদক্ষেপ করেছে ইউনুস সরকার। চট্টগ্রাম বন্দরে নাকি আমদানি শুল্কের হার বাড়িয়ে ৪১ শতাংশ করে দিয়েছে সরকার। এই আবহে উঠেছে ষড়যন্ত্রের গুরুতর অভিযোগ।
News/News/Bangladesh Chattogram Port Latest Update: চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে চলছে ষড়যন্ত্র? ভয় পেয়ে কি বড় পদক্ষেপ ইউনুস সরকারের?