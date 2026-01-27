Edit Profile
    Bangladesh Defence Industry: ভারতকে SEZ-এর জন্যে দেওয়া জমিতে অস্ত্র কারখানা গড়বে ইউনুস সরকার!

    মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভারতের জন্য একদা যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখানে প্রতিরক্ষা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলবে বাংলাদেশ সরকার।

    Published on: Jan 27, 2026 1:31 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশের মাটিতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরির জন্য জমি দেওয়া দেওয়া হয়েছিল ভারতকে। সেই জমি নিয়ে এবার বড় পরিকল্পনা ইউনুস সরকারের। রিপোর্ট অনুযায়ী, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করা জায়গায় ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন তৈরি করা হবে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মিরসরাইয়ে উৎপাদিত সামরিক সরঞ্জাম নাকি বিদেশে রফতানি করতে চায় সরকার।

    ভারতের জন্য একদা যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখানে প্রতিরক্ষা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলবে বাংলাদেশ সরকার। (Chief Adviser's Press Wing)
    জানা যায়, মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভারতের জন্য একদা যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখানে প্রতিরক্ষা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলবে বাংলাদেশ সরকার। সেখানে নাকি তৈরি হওয়া অস্ত্র নাকি বাংলাদেশের ঘরোয়া চাহিদাও মেটাবে। এবং সেখান থেকে উৎপাদিত অস্ত্র নাকি রফতানিও করবে বাংলাদেশ।

    এর আগে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রায় ৮৫০ একর জমি ‘ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল’ গড়ে তোলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেখানেই এখন অস্ত্র কারখানা গড়ে তুলছে বাংলাদেশ। আর এর জন্য অর্থায়ন করতে পারে 'সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক থাকা' কয়েকটি দেশ। এই নিয়ে নাকি বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আলোচনা চলছে। এখন বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ দেশগুলির তালিকায় আছে চিন, পাকিস্তান, তুরস্ক।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনী, তাদের অস্ত্র ও সরঞ্জামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চিন থেকে কেনে। জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে প্রস্তাবিত অস্ত্র কারখানাটি তৈরিতে পাকিস্তান এবং তুরস্ক অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা দেবে। চিনও এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এর আগে বিগত বছরগুলিতে বাংলাদেশকে রণতরী দিয়েছে চিন। হাসিনা জমানাতেই ২০১৭ সালে বাংলাদেশকে ২টি ফ্রিগেট বেচেছিল চিন। একটি মার্কিন রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, বাংলাদশকে নিজেদের তৈরি ট্যাঙ্ক বিক্রি করেছে চিন। ২০১৬ সালে বাংলদাদেশকে ২টি মিং ক্লাস সাবমেরিন দিয়েছিল চিন।

