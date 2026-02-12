Edit Profile
    Bangladesh Vote: বাংলাদেশে ২ টো পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪৭.৯১ শতাংশ, শিরোনাম কাড়ল মৃত্যু,জাল ভোট, ইউনুস বললেন..

    ভোট শেষে মহম্মদ ইউনুস কী বললেন?

    Published on: Feb 12, 2026 5:37 PM IST
    By Sritama Mitra
    প্রাক্তন ক্রিকেটার ৩৬ বছর বয়সী তামিম ইকবাল বললেন,'প্রথমবার ভোট দিয়ে ভালো লাগছে।' এমন বগু মানুষই এদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভিড় করেন। তবে বেলা গড়াতেই শেখ হাসিনা-হীন বাংলাদেশে একের পর এক সংঘাত, অশান্তির ছবি উঠে আসে। শিরোনাম কাড়ে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু। বাংলাদেশে বিকেল ৪ টেয় শেষ হয়েছে ভোট পর্ব। এর আগে সকাল ৭ টা থেকে শুরু হয় ভোটপর্ব। দেখা যাক, বাংলাদেশের ভোট ঘিরে কিছু তথ্য।

    বাংলাদেশে ২ টো পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪৭.৯১ শতাংশ, শিরোনাম কাড়ল মৃত্যু,জাল ভোট,ব্যালট ছিনতাইয়ের তথ্য REUTERS/Mohammad Ponir Hossain (REUTERS)
    দুপুর ২ টো পর্যন্ত কত শতাংশ ভোট?

    বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, দুপুর ২টা পর্যন্ত ৩৬ হাজার ৩১ কেন্দ্রে ৪৭.৯১ শতাংশ ভোট পড়েছে। তিনি জানান দুপুর পর্যন্ত ভোটের ‘ফ্লো’ কম ছিল।

    হিংসার ঘটনা

    বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশের ৪৮৬টি কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে। জালভোট দেওয়া হয়েছে ৫৯টি এবং ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে ৩টি জায়গায়। এমনই তথ্য সেদেশের নির্বাচন কমিশনের সাইটে উঠে এসেছে। ভোটের দিন ব্যালচ ছিনতাই থেকে জালভোটের ঘটনা ঘিরে একাধিক জায়গায় সেদেশে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। সেদেশের নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, দুপুর ২টা পর্যন্ত দেশের সব কেন্দ্রের মধ্যে পোলিং এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ১৪টি স্থানে। সারাদেশে বিভিন্ন প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ১৩৫ জায়গায়। দেশের সব কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮৬টি ভোট কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে।

    বিএনপি নেতার মৃত্যু:-

    এদিকে, বাংলাদেশে এদিন ভোট চলাকালীন খুলনায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে যায়। সেখানে বিএনপি ও জামাতের ধস্তাধস্তির ফলে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়। ঘটনায় অভিযোগের তির জামাতের দিকে। বাংলাদেশে আজ ভোটের দিন বেলা গড়াতেই দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করে। গোপালগঞ্জে এক ভোটকেন্দ্রের অদূরে ককটেল বোমা ফাটানোর অভিযোগ ওঠে। বিস্ফোরণে শিশু-সহ তিন জন আহত হওয়ার খবর মিলেছে।

    ভোট শেষে উপদেষ্টার বার্তা:-

    এদিকে, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এই ভোটপর্ব শেষে সেদেশের সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস বলেন,'আমি নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন, পর্যবেক্ষক দল, গণমাধ্যমকর্মী এবং ভোটগ্রহণে সম্পৃক্ত সব কর্মকর্তা,কর্মচারীর প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলেই এই বিশাল গণতান্ত্রিক আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।' তিনি আরও বলেন,'আমি রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানাই, চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পরও যেন গণতান্ত্রিক শালীনতা, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে। মতের ভিন্নতা থাকবে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

