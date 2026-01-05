Edit Profile
    Bangladesh Vote Survey: হাসিনা-হীন বাংলাদেশের ভোটে BNPর পক্ষে কত শতাংশ মানুষ? NCP, জামায়েতের হাল কেমন! বলছে সমীক্ষা

    আসছে বাংলাদেশের হাইভোল্টেজ ভোট পর্ব। তার আগে জনমত সমীক্ষা তুলে ধরল ‘এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট’ (ইএএসডি)।

    Published on: Jan 05, 2026 8:26 PM IST
    By Sritama Mitra
    মাস ঘুরলেই বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তারেক রহমান থেকে হাসনাত আবদুল্লা সহ একাধিক তাবড় প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে বাংলাদেশের জনতা। হাসিনা-হীন বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আমল চলাকালে একের পর এক হিংসার ঘটনার প্রেক্ষিতেও এই ভোট বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ভোটপর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আঙিনায় কারা এগিয়ে, কারাই পা পিছিয়ে তার আগাম এক সমীক্ষা চালিয়েছে ‘এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট’ (ইএএসডি)। এই জনমত সমীক্ষায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কত শতাংশ মানুষ রয়েছেন তার হার উঠে এসেছে।

    বাংলাদেশের ভোটে BNPর পক্ষে কত শতাংশ মানুষ?NCP, জামায়েতের হাল কেমন! বলছে সমীক্ষা (AFP)
    বাংলাদেশের ভোটে BNPর পক্ষে কত শতাংশ মানুষ?NCP, জামায়েতের হাল কেমন! বলছে সমীক্ষা (AFP)

    গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত এই জনমত সমীক্ষা হয়েছে। ৩০০ টি সংসদীয় আসন থেকে প্রায় ২০ হাজারের বেশি মানুষের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই মতামত থেকেই এই জনমত সমীক্ষা উঠে আসছে। জনমতে প্রশ্ন করা হয়, আগামী নির্বাচনে কে কাকে ভোট দিতে চান? সেই প্রশ্নের উত্তরে ৭০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন তাঁরা বিএনপির পক্ষে। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেত্রী খালেদা জিয়া সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পুত্র তারেক রহমান সদ্য বাংলাদেশে এসেছেন। তাঁর দেশে ফিরে প্রথম জনসভাতেই বিপুল জনসমুদ্র দেখা যায়। এরপর এই জনমত সমীক্ষাতেও রয়েছে ৭০ শতাংশ মানুষের মত বিএনপির পক্ষে।

    এদিকে, শেখ হাসিনা সরকারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত বহু ছাত্র নেতাই বাংলাদেশের নবগঠিত দল এনসিপির সদস্য। এনসিপির হাসনাত আবদুল্লা সহ ববু নেতার কণ্ঠে সাম্প্রতিক সময়ে কট্টর ভারত বিরোধিতার সুর শোনা যায়। সেই এনসিপির সমর্থনে বাংলাদেশের ২.৬ শতাংশ মানুষ সায় দিয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের আরও এক দল জামায়েত ইসলামিকে ভোট দেওয়ার পক্ষে রয়েছেন ১৯ শতাংশ মানুষ। বাকি দলকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৫ শতাংশ মানুষ। ০ থেকে ২ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন তাঁরা ভোট দেবেন না।

    বাংলাদেশে সরকার গঠন কারা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ১৭ শতাংশ মনে করছে জামায়েত ইসলামি। ১ শতাংশ মনে করছেন এনসিপি সরকার গঠন করবে বাংলাদেশে। আর ৭৭ শতাংশ মনে করছে বাংলাদেশে বিএনপি সরকার গড়বে। বিএনপি জিতবে বলে আশা ৭৪ শতাংশের। জামায়েত জিতবে বলে মনে করছেন ১৮ শতাংশ, এনসিপি জিতবে বলে মনে করছে ১.৭ শতাংশ। আরও এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় সমীক্ষায়। প্রশ্ন ছিল,শেষ নির্বাচনে মানুষ বাংলাদেশে কাকে ভোট দিয়েছেন? তার উত্তরে ২৭ শতাংশ মানুষ জানান তাঁরা শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়েছেন। আর ৩৫ শতাংশ মানুষ জানান তাঁরা খালেদা জিয়ার বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন। গত নির্বাচনে জামায়েতকে ৫ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এমনই দাবি সমীক্ষার।

