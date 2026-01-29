Bangladesh Election Jamaat Vs BNP: বাচ্চাদের মতো আসন নিয়ে মারামারি বাংলাদেশে, নিহত জামাত নেতা, জখম সেনাকর্মী

Bangladesh Election Jamaat Vs BNP: বাচ্চাদের মতো আসন নিয়ে মারামারি বাংলাদেশে, নিহত জামাত নেতা, জখম সেনাকর্মী
ঝিনাইদহে একটি অনুষ্ঠানে সংঘর্ষ হয়েছিল বিএনপি এবং জামাতের মধ্যে। ঝামেলা শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠানের চেয়ার দখল ঘিরে। সেখান থেকেই তা রক্তারক্তি কাণ্ডে পরিণত হয়। বিএনপির হামলায় নাকি জামাতের ৫০ জনের বেশি কর্মী সমর্থক জখম হন।
নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, বাংলাদেশে হিংসার ঘটনা যেন ততই বাড়ছে। এবার বিএনপি এবং জামাতের সংঘর্ষে এক জামাত নেতার প্রাণ গিয়েছে বলে জানা গেল। ২৮ জানুয়ারি স্থানীয় সময় রাত ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সেই জামাত নেতা। রিপোর্ট অনুযায়ী, ঝিনাইদহে একটি অনুষ্ঠানে সংঘর্ষ হয়েছিল বিএনপি এবং জামাতের মধ্যে। ঝামেলা শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠানের চেয়ার দখল ঘিরে। সেখান থেকেই তা রক্তারক্তি কাণ্ডে পরিণত হয়। বিএনপির হামলায় নাকি জামাতের ৫০ জনের বেশি কর্মী সমর্থক জখম হন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটজনক। এদিকে মৃত জামাত নেতার নাম রেজাউল করিম। তিনি জামাতের উপজেলা সচিব ছিলেন। এদিকে শেরপুরের সংঘর্ষে বাংলাদেশ সেনার সদস্যও জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে শেরপুর ৩ আসনের প্রার্থীদের ইসতেহার পাঠের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার। সেই অনুষ্ঠানে বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা নাকি দেরিতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে তারা দেখতে পান, বসার আসন আর খালি নেই। জামাত কর্মী-সমর্থকরা আগে থেকেই তাতে বসে আছে। এই আবহে জামাত কর্মীদের আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলে বিএনপি কর্মীরা। ক্রমেই বচসা শুরু হয়। তা পরিণত হয় হাতাহাতিতে। এরপর দেশি অস্ত্র দিয়ে নাকি জামাত কর্মীদের ওপর চড়াও হয়েছিল বিএনপি কর্মীরা।
জানা গিয়েছে, ঝিনাইদহ স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আসন দখল করে রেখে প্রথমে বিএনপিকে ধাওয়া করেছিল জামাতিরাই। পরে সেই সংঘর্ষ স্টেডিয়াম চত্বর ছাড়িয়ে ঝিনাইদহ বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই পালটা মার খায় জামাত কর্মীরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে এই ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি তুলেছেন জামাতের প্রধান শফিকুর আলম। এদিকে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ আবার এই ঘটনার জন্য বিএনপির পাশাপাশি ইউনুস সরকারকেও দায়ী করেছেন। আইনশৃঙ্খল পরিস্থিতি বজায় রাখতে না পারার জন্য সরকারের দিকে আঙুল তোলেন তিনি। এদিকে এই ঘটনায় জখম সেনাকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এখনও কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। এমনকী এই সংঘর্ষ বিকেলে হলেও ২৮ জানুয়ারি রাত পর্যন্ত কোনও মামলা পর্যন্ত রুজু হয়নি।
