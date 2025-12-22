Edit Profile
    Bangladesh Foreign Advisor on India: ভারতের নামে ডাহা মিথ্যা বাংলাদেশি বিদেশ উপদেষ্টার, নিজেদের ভুল নিয়ে মুখে কুলুপ

    ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করার পরে সেই দেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন পালটা দিল্লির ঘটনা তুলে ধরেন। এদিকে বেমালুম চট্টগ্রাম, রাজশাহীর মতো জায়গায় ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের ওপর হামলার ঘটনা ভুলে গেলেন।

    Published on: Dec 22, 2025 8:10 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    গত ২০ ডিসেম্বর রাতে গুটিকয়েক মানুষ পোস্টার ব্যানার নিয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশি দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। এবার সেই ঘটনা নিয়ে মিথ্যাচার ছড়াতে শুরু করল বাংলাদেশ। ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করার পরে সেই দেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন পালটা দিল্লির ঘটনা তুলে ধরেন। এদিকে বেমালুম চট্টগ্রাম, রাজশাহীর মতো জায়গায় ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের ওপর হামলার ঘটনা ভুলে গেলেন।

    ২১ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৌহিদ বলেন, 'দিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনের সামনে হিন্দু কট্টরপন্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন সেখানে আসেন। তবে একটা সুরক্ষিত জায়গায় এভাবে মানুষ আসেন কীভাবে? তার মানে তাদেরকে আসতে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে হাইকমিশনের অনেক আগেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। কোনও স্মারকলিপি জমা দেওয়ার থাকলে দুই জনকে অনুমতি দেওয়া হয়। তারা গিয়ে হাইকমিশনে তা জমা করে আসে। এটাই রীতি। সর্বত্র তাই মানা হয়। আমাদের এখানেই সেই রীতি মানা হয়।'

    মুখে তৌহিদ এই কথা বললেও হাদির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর বর্ণিত সেই 'রীতি' বাংলাদেশে দেখা যায়নি। ভারতীয় হাইকমিশনের 'এক একটা ইট খুলে' নেওয়ার হুমকি থেকে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এদিকে চট্টগ্রামের ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে পাথর ছোড়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পুলিশ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে। রাজশাহী এবং খুলনাতেও ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই আবহে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা কোন 'রীতি'র কথা বললেন, তা স্পষ্ট নয়। এরই সঙ্গে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এদিকে ভারতের তরফ থেকে দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভারতকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিসা প্রদানকারী সেন্টার বন্ধ করতে হয়েছে।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশি কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই সেই দেশে চরম ভারত বিরোধিতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে। হাদির হত্যার ঘটনায় ভারতের 'র'-এর দিকে আঙুল তুলেছেন হাদির বোন মাহফুজা। এদিকে বাংলাদেশে দাবি করা হয়, ফয়সাল করিম না আওয়ী লীগের প্রাক্তন নেতা। এদিকে কায়সার ভারতে পালিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকে। এই আবহে হাদির ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতের হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা পর্যন্ত করে কট্টরপন্থীরা। উত্তরপূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেন হাসনাত আবদুল্লাহর মতো 'জুলাই বিপ্লবী নেতা'। এই সবের মাঝে অবশ্য বাংলাদেশি পুলিশ বলেছে, হাদির হত্যাকারী ফয়সাল করিম বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে গেছেন কি না, তা নিয়ে তাদের কাছে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। পুলিশের অতিরিক্ত আইজি বলেন, 'অনেক সময়ই তন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়।' অর্থাৎ, পুলিশের দাবি, তাদের বিভ্রান্ত করতে ভুয়ো দাবি করা হয়ে থাকতে পারে যে ফয়সাল ভারতে।

