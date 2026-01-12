Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Government on Hindu Murder: বাংলাদেশে হিন্দু খুনে মুখ খুলল ইউনুস সরকার, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে কী জানা গেল?

    শরৎ চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন ইউনুসের সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পারিবারিক কলহ ও পুরনো ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

    Published on: Jan 12, 2026 7:55 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায় এক হিন্দু যুবকের হত্যাকাণ্ডকে পারিবারিক কলহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সেই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের কার্যালয় জানিয়েছে, মৃত শরৎ চক্রবর্তী হিন্দু হওয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়েছে। উল্লেখ্য বিষয় হল, গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক বাংলাদেশে হিন্দুর হত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ভারত সরকারও এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এরই মাঝে শরৎ চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন ইউনুসের সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পারিবারিক কলহ ও পুরনো ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

    শরৎ চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন ইউনুসের সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ।
    শরৎ চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন ইউনুসের সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ।

    ইউনুস সরকারের কর্মকর্তা বলেন, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এই বিষয়টি উদ্বেগের। এর কারণে কিছু লোক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এমনই প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শরৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় দাবি করা হচ্ছে, তিনি সাম্প্রদায়িক হামলায় নিহত হয়েছেন। মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমরা আশা করি, এই ধরনের কোনও ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার আগে বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত। আর প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে নিন সাম্প্রদায়িক হানাহানি আছে কি না। ঘটনা না জেনে মিথ্যা ছড়ানো সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে পারে।'

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর বাজারে ৪০ বছর বয়সী মুদি দোকানের মালিক শরৎ চক্রবর্তী মণিকে কুপিয়ে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শরৎ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজেন্দ্র চৌহান বলেন, তিনি এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং কারও সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ নেই। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে কথা বলার সাহস আমাদের নেই। তিনি এতটাই ভালো মানুষ ছিলেন যে তার শত্রু থাকতে পারে তা ভাবা অসম্ভব।' মণি চরসিন্দুর বাজারের একটি মুদি দোকানের মালিক ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। খবরে বলা হয়, ঘটনাস্থলেই মণির মৃত্যু হয়।

    News/News/Bangladesh Government On Hindu Murder: বাংলাদেশে হিন্দু খুনে মুখ খুলল ইউনুস সরকার, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে কী জানা গেল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes