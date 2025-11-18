Edit Profile
    Bangladesh-Pakistan relation update: '৪ লাখ বাংলাদেশি মহিলাকে ধর্ষণ করে', সেই পাকের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক, বলল ইউনুসরা

    শেখ হাসিনার পতনের পরই পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম-মহরম বেড়েছে বাংলাদেশের। এবার মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পাকিস্তানের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক আছে বললেন।

    Published on: Nov 18, 2025 11:48 PM IST
    By Ayan Das
    বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক আছে। এমনই মন্তব্য করলেন মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। মঙ্গলবার বাংলাদেশে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়। সেই রেশ ধরে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দাবি করেন, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে একট আত্মিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে।

    শেখ হাসিনার পতনের পরই পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম-মহরম বেড়েছে বাংলাদেশের। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    আর যে পাকিস্তানের বিষয়ে এরকম মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, সেই দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চার লাখ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত মাসে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইসলামাবাদের মুখোশ খুলে দিয়ে ভারত জানিয়েছিল, ১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চলাইটের সময় চার লাখ মহিলাকে গণহারে ধর্ষণ করেছিল পাকিস্তানি সেনা।

    ইউনুসের আমলে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম-মহরম শুরু করেছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার আমলে ইসলামাবাদ বিশেষ সুবিধা করতে পারত না। কিন্তু গত বছর অগস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পরই বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কাছাকাছি এসেছে। একটা সময় বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত জোগাত পাকিস্তান। এবারও সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

    তারইমধ্যে এখন বাংলাদেশে চরম অরাজকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মানবতাবিরোধী মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা হয় ১৭ নভেম্বর। আর এই আবহে সোমবার সকলা থেকেই ঢাকায় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে ভিড় করতে শুরু করেছিল হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভকারীরা। এখানেই অবস্থিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন। তবে এমন একটি দিনে গোটা বিশ্বের নজর বাংলাদেশের ওপর থাকবে বলে সতর্ক ছিল ইউনুস প্রশাসন এবং বাংলাদেশ সেনা। ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসবভনের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ ভাঙতে ২টো বুলডোজার নিয়ে যাচ্ছিল হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভকারীরা। তবে তাদের প্রথমে আটকানোর চেষ্টা করেছিল পুলিশ। যদিও ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা। পরে সেনা তাদের আটকেছিল। এরপর রায় ঘোষণার পরে বিক্ষোভকারীরা আরও মরিয়া হয়ে ওঠে মুজিবের শেষ স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দিতে। এহেন পরিস্থিতিতে পুলিশ ধাওয়া করে বিক্ষোভকারীদের। রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ধানমণ্ডি।

    পুলিশ এবং সেনাকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করেছিল হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভকারীরা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পালটা সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। পরে রাত ১১টার দিকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের সড়ক পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই রাস্তার মুখে পুলিশ এবং সেনা অবস্থান নিয়েছে। এছাড়া র‍্যাব ও বিজিবির বিপুলসংখ্যক সদস্যও মোতায়েন আছে সেখানে। ঢাকা মহানগর পুলিশের ধানমণ্ডি অঞ্চলের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জিসানুল হক গভীর রাতে জানান, সকল বিক্ষোভকারীরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

