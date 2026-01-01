Edit Profile
    Bangladesh Hindu man attacked: হিন্দুর মাথায় পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালানো হল বাংলাদেশে! ইউনুসরা ‘সন্ত্রাসী’ বলবে?

    প্রথমে কোপানো হয়। তারপর মাথায় পেট্রল ঢেলে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। এমনই ভয়ংকরভাবে বাংলাদেশে এক হিন্দু ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া যায় হাসপাতালে। কিন্তু প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক।

    Published on: Jan 01, 2026 9:45 PM IST
    By Ayan Das
    প্রথমে কোপানো হয়। তারপর মাথায় পেট্রল ঢেলে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। এমনই ভয়ংকরভাবে বাংলাদেশে এক হিন্দু ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শরিয়তপুরের ডামুড্যায় খোকনচন্দ্র দাস নামে ওই ব্যবসায়ীকে বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় সিএনজিচালিত অটো থেকে নামিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। একের পর এক কোপ মারা হয় তাঁকে। আর শেষে খোকনের মাথায় ঢেলে দেওয়া হয় পেট্রল। ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই পরিস্থিতিতে রাস্তার পাশের একটি পুকুর ঝাঁপ মারেন খোকন। প্রৌঢ়ের আর্তনাদে আশপাশের লোকজন চলে আসেন। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া যায় হাসপাতালে। কিন্তু প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক।

    হিন্দুর মাথায় পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালানো হল বাংলাদেশে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    হিন্দুর মাথায় পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালানো হল বাংলাদেশে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    আর সেই ঘটনার পরে বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কট্টর ভারত-বিরোধী ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। ঘটনায় মৃতের নাম দীপু চন্দ্র দাস। ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। মৃত দীপু তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানায় শ্রমিক ছিলেন। সেই কারখানাতেই নাকি পিটিয়ে খুন করা হয় দীপুকে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, দীপুর মৃতদেহ এরপর ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েতে নিয়ে যায়। সেখানে রাস্তার পাশে তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই ঘটনার জেরে রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পরে যায়। বাংলাদেশে 'মব সংস্কৃতি' ক্রমেই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এছাড়া সেই দেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারও থামছে না। ময়মনসিংহের এই ঘটনা তারই উদাহরণ।

    পরবর্তী আরও এক হিন্দুকে খুন করা হয় বাংলাদেশে। যদিও মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে দাবি করা হয়, ‘পুলিশের তথ্য ও প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে করা হচ্ছে যে ঘটনাটি মোটেই সাম্প্রদায়িক হামলা নয়। এটি চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হিংসাত্মক পরিস্থিতির থেকে সৃষ্ট ঘটনা। নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী (অপরাধী) অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট চাঁদা দাবির উদ্দেশ্যে (তোলা আদায় করতে) এলাকায় উপস্থিত হন এবং বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতার সঙ্গে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে প্রাণ হারান। তিনি ইতিপূর্বে ২০২৩ সালে রুজুকৃত হত্যা এবং চাঁদাবাজির (তোলাবাজি) মামলা-সহ একাধিক গুরুতর মামলার আসামি ছিলেন। এসব মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও রয়েছে।’

