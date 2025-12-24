Muhammad Yunus Govt on India: 'ইউনুস জানেন ব্যাপারটা...', গোপনে ভারতের দিকে ঝুঁকল বাংলাদেশ? বড় দাবি উপদেষ্টার
বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খুব যে খারাপ হয়ে গেছে, তা নয়। এমনকী ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা আরও দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।
সাম্প্রতিককালে ভারত বিরোধিতার সুর ক্রমেই চড়েছে ঢাকার রাজপথে। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই সেই দেশে ভারতীয় মিশনগুলিতে ওপর হামলার চেষ্টা হয়েছে একাধিকবার। এরই মাঝে আবার ইউনুস ঘনিষ্ঠ হাসনাত আবদুল্লাহের মতো নেতা দাবি করেছেন, ভারত ভাগ করে দিতে হবে এবং তার জন্য ভারতের বিচ্ছিনতাবাদীদের আশ্রয় দেবে বাংলাদেশ। এই সবের মাঝেই বড় দাবি বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের। তিনি দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খুব যে খারাপ হয়ে গেছে, তা নয়। এমনকী ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা আরও দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।
২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশি সাংবাদিকরা সালেহউদ্দিনকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার জন্য সরকার কী করেছে? এর জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খুব একটা খারাপের দিকে যাবে না। চেষ্টা চলছে।' এরপর গোপন আলোচনার আভাস দিয়ে তিনি বলেন, 'কয়েক দিন পর জানতে পারবেন। ভারতের ব্যাপারে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা জানেন। এখন বিস্তারিত বলা যাবে না।'
এদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের একাংশ ক্রমাগত ভারত বিরোধী স্লোগান তুলছেন, উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন। এই বিষয়ে সালেহউদ্দিন বলেন, 'এগুলো যারা করছে, তারা আমাদের জন্য জটিল করে ফেলছে। এগুলো আমাদের জাতীয় মনোভাব না। আপনি, আমরা কেউই এগুলো চাই না। শুধু প্রতিবেশী দেশ না, কোনো দেশের সঙ্গে এগুলো চাই না।' তবে এই সব ভারতী বিরোধীদের বাংলাদেশ সরকার থামাতে পারবে না বলেও স্বীকার করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'সবই কি বন্ধ করা যায়? একজন দাঁড়িয়ে বলে দিল, সেটাকে আপনি কীভাবে থামাবেন?' এদিকে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশি তরুণ নেতারা অভিযোগ করছে, ভারত নিজেদের আধিপত্যবাদ বিস্তার করেছে ঢাকার ওপর। সেই বিষয়ে সালেহউদ্দিন বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত একেবারে হস্তক্ষেপ করে না। হয়ত ভারত বাংলাদেশ নিয়ে কিছু কিছু বক্তব্য রাখা হয়। বাংলাদেশও সেটি রাখে।'
