Bangladesh on India: 'কোনও হস্তক্ষেপ নেই ভারতের', বিপ্লবীদের উলটো সুর বাংলাদেশি উপদেষ্টার গলায়

Bangladesh on India: 'কোনও হস্তক্ষেপ নেই ভারতের', বিপ্লবীদের উলটো সুর বাংলাদেশি উপদেষ্টার গলায়
বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বললেন, 'ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক আছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সরকার কাজ করছে। ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক খুব যে খারাপ হয়ে গেছে তা নয়। আমরা চেষ্টা করছি কোনওভাবে যেন অস্বাভাবিক না হয়। কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গেই তিক্ত সম্পর্ক চায় না বাংলাদেশ।'
একদিকে বাংলাদেশি বিপ্লবী নেতারা দাবি করছেন, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক। অপরদিকে ইউনুস সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এবার দাবি করলেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কাজ করছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, হাসিনার বিদায়ের পর থেকেই বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এরই সঙ্গে সেই দেশে আছড়ে পড়েছে ভারত বিরোধিতার ঢেউ। সাম্প্রতিক সময়ে সেই ঢেউ যেন সুনামির আকার ধারণ করেছে। এবং এর জেরে চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে হামলা পর্যন্ত হয়েছে। হামলার চেষ্টা হয়েছে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনেও। এছাড়া রাজশাহী এবং খুলনাতেও ভারতীয় মিশনে হামলার চেষ্টা করেছে কট্টরপন্থীরা। এরই মাঝে এবার ইউনুস সরকারের সুর বদল।
প্রসঙ্গত, কট্টর ভারত বিরোধী নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই বাংলাদেশে ভিত্তিহীন দাবি করা হচ্ছে, এই হামলা নাকি ভারত করিয়েছে। আবার দাবি করা হচ্ছে, হাদির হত্যাকারী ভারতে পালিয়ে এসেছে। এই আবহে ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকার ঘনিষ্ঠ হাসনাত আবদুল্লাহের নেতা। এরই মাঝে বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বললেন, 'ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক আছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সরকার কাজ করছে। ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক খুব যে খারাপ হয়ে গেছে তা নয়। তবে আমরা চেষ্টা করছি কোনওভাবে যেন অস্বাভাবিক না হয়। কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গেই তিক্ত সম্পর্ক চায় না বাংলাদেশ।'
তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত একেবারে হস্তক্ষেপ করে না। হয়ত ভারত বাংলাদেশ নিয়ে কিছু কিছু বক্তব্য রাখা হয়। বাংলাদেশও সেটি রাখে। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা আঞ্চলিকতায় বিশ্বাস করেন। ভারত বড় প্রতিবেশী। ভুটান ও নেপালের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক। পাকিস্তান ধীরে ধীরে সম্পর্ক তৈরি করছে। আমরা শুধু বাংলাদেশ নিয়ে তো থাকতে পারব না। অর্থনীতি থেকে স্বাস্থ্য, সব ব্যাপারেই ভারতকে সবচেয়ে বেশি পাই আমরা। আমি সব সময় বলি যে আমাদের বাণিজ্য ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখতে হবে।'
এদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের একাংশ ক্রমাগত ভারত বিরোধী স্লোগান তুলছেন, উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন। এই বিষয়ে সালেহউদ্দিন বলেন, 'এগুলো যারা করছে, তারা আমাদের জন্য জটিল করে ফেলছে। এগুলো আমাদের জাতীয় মনোভাব না। আপনি, আমরা কেউই এগুলো চাই না। শুধু প্রতিবেশী দেশ না, কোনো দেশের সঙ্গে এগুলো চাই না।' তবে এই সব ভারতী বিরোধীদের বাংলাদেশ সরকার থামাতে পারবে না বলেও স্বীকার করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'সবই কি বন্ধ করা যায়? একজন দাঁড়িয়ে বলে দিল, সেটাকে আপনি কীভাবে থামাবেন?'
এর আগে ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপুকে নৃশংস খুনের প্রতিবাদে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। পুলিশের বসানো ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের খুব কাছে চলে আসে বিক্ষোভকারীকে। এই আবহে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ওপরে। এদিকে কলকাতাতেও বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখনো হয় গতকাল। সেই প্রতিবাদ ঠেকাতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে। তাতে রক্ত ঝরে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীর। এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর দিল্লি, শিলিগুড়ি এবং আগরতলায় যাবতীয় ভিসা পরিষেবা স্থগিত করার ঘোষণা করে বাংলাদেশের হাইকমিশন।
এদিকে ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনারকে ফের তলব করা হয় সাউথ ব্লকে বিদেশ মন্ত্রকে। জানা গিয়েছে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ঘিরে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হয়েছে দিল্লির তরফে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি স্তরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার বার্তা দিলেন বাংলাদেশি অর্থ উপদেষ্টা। এমনকী ভারতের থেকে চালও কিনতে চলেছে তারা। যদিও সেই দেশে উঠেছে ভারত বয়কটের ডাক। তবে ইউনুস সরকারের মনোভাব ভিন্ন বলেই মনে হচ্ছে আপাতত। ভারতকে ছাড়া যে তাদের গতি নেই, সেই বাস্তবতাটা উপলব্ধি করতে পেরেছে তারা।