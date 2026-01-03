Bangladesh Jamaat & Indian Diplomat Meeting: 'ভারতের সঙ্গে গোপন বৈঠক করা জামাত প্রধান নাকি সাহসী পুরুষ'
শফিকুর বলছেন, ভারতীয় কূটনীতিকই নাকি সেই বৈঠক গোপন রাখতে বলেছিলেন। আর এই সবের মাঝেই, জামাত প্রধানকে কটাক্ষ করলেন আমজনতার দলের প্রধান তারেক রহমান।
ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয়েছিল তাঁর। সেটি পাঁচমাস আগের কথা। আর সেই বিষয়টি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নিজেই ফাঁস করেন বাংলাদেশ জামাত প্রধান শফিকুর রহমান। এর জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন এই ইসলামি কট্টরপন্থী নেতা। এই আবহে এখন তিনি বলছেন, ভারতীয় কূটনীতিকই নাকি সেই বৈঠক গোপন রাখতে বলেছিলেন। আর এই সবের মাঝেই, জামাত প্রধানকে কটাক্ষ করলেন আমজনতার দলের প্রধান তারেক রহমান।
জামাত প্রধানের সাক্ষাৎকার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পরই মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে তারেক রহমান বলেন, 'ভারতের আগে পাঁচমাস আগে গোপন বৈঠক করেছে। সেই বৈঠকের বিষয়টি পাঁচমাস ধরে লুকিয়ে রেখেছেন। রয়টার্সের প্রশ্নবাণে তিনি বিষয়টি ফাঁস করেছেন। পাঁচমাস পরে এসে... এটা নাকি সাহসী পুরুষ। যাই হোক, আমরা জানলাম, এরকম ভাবেও সাহসী হওয়া যায়।'
এর আগে রয়টার্সের সাক্ষাৎকারে জামাতের আমির বলেছিলেন, 'অন্যান্য দেশের কূটনীতিকেরা যেমন প্রকাশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, ভারতীয় কূটনীতিক তেমনটি করেননি। ভারতীয় কর্মকর্তা বৈঠকটি গোপন রাখতে বলেছিলেন।' পরে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তেই তিনি ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। তাতে তিনি লেখেন, 'আন্তর্জাতিক মিডিয়া রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ভারত যেহেতু আপনাদের প্রতিবেশী দেশ, তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও যোগাযোগ আছে কি না, কোনও কথাবার্তা বা বৈঠক হয় কি না। আমি তখন বলেছিলাম, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমি অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে যখন বাড়িতে ফিরি, তখন দেশ-বিদেশের অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। অন্যান্য দেশের সম্মানিত কূটনৈতিকরা যেমন এসেছেন, তেমনি তখন ভারতের দুজন কূটনীতিকও আমাকে দেখতে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যান্যদের মত তাদের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।'
এরপর ফেসবুক পোস্টে তিনি আরও লেখেন, 'আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় বলেছিলাম, যত কূটনীতিক এখানে এসেছেন, তাদের সকলের বিষয়েই আমরা প্রচার করেছি। আপনাদের এই সাক্ষাৎও আমরা প্রচার করতে চাই। তখন তাঁরা আমাকে বলেন, যাতে সেই বৈঠকের বিষয়টি প্রকাশ না করা হয়। আমরা বলেছিলাম, পরবর্তীতে যখনই আপনাদের সঙ্গে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈঠক হবে, তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। আমি বিস্মিত যে, আমাদের কিছু দেশীয় মিডিয়া ভারতের সঙ্গে জামাত আমিরের গোপন বৈঠক হয়েছে বলে সংবাদ পরিবেশন করেছে। আমি এই ধরনের সংবাদের তীব্র নিন্দা জানাই এবং ভবিষ্যতে প্রকৃত বিষয় না জেনে এমন বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাই।'