Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Jamaat-e-Islami Updates: ইউনুসের সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক জামাত, ৩ উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি

    বাংলাদেশি ইসলামপন্থী এই রাজনৈতিক দলের অভিযোগ, সরকারে থাকা তিনজন উপদেষ্টা নাকি ইউনুস সরকারকে ভুল পথে চালিত করছে। এই আবহে সেই উপদেষ্টাদের পদত্যাগের দাবি করেছে জামাত।

    Published on: Nov 15, 2025 12:51 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করল জামাতে ইসলামি এবং আরও ৭টি দল। বাংলাদেশি ইসলামপন্থী এই রাজনৈতিক দলের অভিযোগ, সরকারে থাকা তিনজন উপদেষ্টা নাকি ইউনুস সরকারকে ভুল পথে চালিত করছে। এই আবহে সেই উপদেষ্টাদের পদত্যাগের দাবি করেছে জামাত। এদিকে কোন তিন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের এই গুরুতর অভিযোগ, সেই বিষয়ে নাকি ইউনুসকে চিঠি লিখবে জামাত। তবে এখনও তারা সেই নামগুলো প্রকাশ করছে না। তবে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সরকার যদি সেই তিন উপদেষ্টাকে অপসারণ না করে., তাহলে তারা সেই নামগুলো প্রকাশ করে দেবে।

    ইউনুসের সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক জামাত, ৩ উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি (Whatsapp)
    ইউনুসের সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক জামাত, ৩ উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি (Whatsapp)

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল মহম্মদ ইউনুস সরকার। আর সম্প্রতি ইউনুস ঘোষণা করেন, নির্বাচনের সঙ্গেই জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট হবে। এই পরিস্থিতিতে জামাতের দাবি, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে করানোর সিদ্ধান্ত তারা সমর্থন করবে না। জামাতের দাবি ছিল, জাতীয় নির্বাচনের আগে হতে হবে সেই গণভোট। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র দাবি ছিল, কোনও অবস্থাতেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে গণভোট করা যাবে না।

    গণভোট নিয়ে ইউনুসের ঘোষণার পরই সহযোগী ইসলামপন্থী দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছিল জামাত। এরপরই জামাত দাবি করে, এই সনদের কার্যকারিতার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট অপরিহার্য। এই আবহে ইউনুসের প্রতি তাদের আহ্বান, একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন করানোর এই সিদ্ধান্ত যেন প্রত্যাহার করা হয়। জামাতের কথায়, ইউনুসের এই সিদ্ধান্তে জাতির মুক্তির প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে জামাতের হুঁশিয়ারি, যদি একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন হয়, তাহলে আগের মতো (শেখ হাসিনার সময়ের) ভোট হবে দেশে।

    এর আগে গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দু’টি বিকল্প সুপারিশ জমা দিয়েছিল ঐক্যমত কমিশন। প্রথমটিতে বলা হয়েছিল, সনদের সংবিধান সম্পর্কিত সংস্কারের প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের বিশেষ আদেশ জারি করে তার ভিত্তিতে গণভোট হবে। গণভোটে প্রস্তাব পাশ হলে আগামী জাতীয় সংসদ সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসাবে ২৭০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের কাজ করবে। দ্বিতীয় সুপারিশটিতে বলা হয়েছিল, ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কারের কাজ শেষ করা হবে। না হলে কী হবে, তা সেখানে উল্লেখ ছিল না।

    News/News/Bangladesh Jamaat-e-Islami Updates: ইউনুসের সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক জামাত, ৩ উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes