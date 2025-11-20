Edit Profile
    Bangladesh Latest Update: 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে', বিস্ফোরক হাসিনা ঘনিষ্ঠ ওবায়দুল কাদের

    ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন, সেভেন সিস্টার্সকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়তে চাইছেন ইউনুস। তাঁর কথায়, ‘পাকিস্তানের আমলা প্রতিদিনই বাংলাদেশে যাচ্ছে আসছে। ইউনুস পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাকে সেভেন সিস্টার্স ম্যাপকে বাংলাদেশের ম্যাপের সঙ্গে যুক্ত করে প্রদর্শন করেছেন।’

    Published on: Nov 20, 2025 2:17 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    একদা শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন, ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল এবং মায়ানমারের কিছু অংশ নিয়ে একটি খ্রিস্টান দেশ গড়ে তোলার গভীর ষড়যন্ত্র করছে আমেরিকা। এদিকে ইউনুসের জমানায় চট্টগ্রাম দিয়ে মায়ানমারে করিডোর তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যা নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছিল। পরে রাজনৈতিক চাপে সেই করিডোর স্থাপনের কাজ সরকারি ভাবে আর এগোয়নি। তবে তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের কক্সবাজারে এই ক'দিন আগেও মার্কিন সেনার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই আবহে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন আওয়ামি লিগের শীর্ষ নেতা ওবায়দুল কাদের।

    ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন, সেভেন সিস্টার্সকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়তে চাইছেন ইউনুস। (BangladeshChief Adviser's office)
    ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন, সেভেন সিস্টার্সকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়তে চাইছেন ইউনুস। (BangladeshChief Adviser's office)

    সম্প্রতি এক বাংলা টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন, সেভেন সিস্টার্সকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়তে চাইছেন ইউনুস। উল্লেখ্য, এর আগে মহম্মদ ইউনুস চিনে গিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতকে নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সেভেন সিস্টার্স ল্যান্ডলকড এলাকা। তাদের জন্য বঙ্গোপসাগরের একমাত্র গার্ডিয়ান হল বাংবাদেশ।' এর আগে প্রধান উপদেষ্টা পদে বসারও পূর্বেও নর্থইস্টে অশান্তি ছড়ানোর বার্তা দিয়ে ভারতকে হুমকি দিয়েছিলেন ইউনুস। এই আবহে ওবায়দুল কাদের বলেন, বর্তমানে পাকিস্তান-বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

    শেখ হাসিনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশি এই নেতা বলেন, 'ভারত আমাদের সবচেয়ে দুঃসময়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের সম্পর্ক রক্তের রাখী বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা যতবার সঙ্কটে পড়েছি ভারতের কাছে আশ্রয় চেয়েছি। আমি মনে করি, আমাদের যা সমস্যা তা ভারতেরও সমস্যা। পাকিস্তান আমাদের মত ভারতকেও হুমকি দেয়। পাকিস্তানের আমলা প্রতিদিনই বাংলাদেশে যাচ্ছে আসছে। ইউনুস পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাকে সেভেন সিস্টার্স ম্যাপকে বাংলাদেশের ম্যাপের সঙ্গে যুক্ত করে প্রদর্শন করেছেন। ভারতের সেভেন সিস্টার্সের গার্ডিয়ানশিপের জন্য এজেন্ডার কথা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করেছে ইউনুস। পাকিস্তান মূল সমস্যা। এখন পাকিস্তান-বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ভারতের জিও পলিটিক্যাল ভাবনা আছে। আমরা মনে করি ভারত অনেক পরিপক্ক। তাঁদের চিন্তাভাবনা উপেক্ষা করার মতো নেই।'

