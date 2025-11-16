Bangladesh Latest Update: মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনার বিরুদ্ধে রায়ের আগে কতটা প্রস্তুত ইউনুস সরকার?

Bangladesh Latest Update: মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনার বিরুদ্ধে রায়ের আগে কতটা প্রস্তুত ইউনুস সরকার?
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বললেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণার দিন যাতে যেকোনও বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়, তার জন্য দেশজুড়ে অতিরিক্ত সতর্কতা বজায় রাখা হবে।'
১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করার কথা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের। এই আবহে বাংলাদেশ জুড়ে থমথমে পরিবেশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মরিয়া ইউনুসের সরকার। এই নিয়ে এবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বললেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণার দিন যাতে যেকোনও বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়, তার জন্য দেশজুড়ে অতিরিক্ত সতর্কতা বজায় রাখা হবে।'
যদিও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার দুদিন আগেই বাংলাদেশের রাজধানীতে পরপর ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। ১৫ নভেম্বর ঢাকায় প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মিরপুরের বিআরটিসি (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন) অফিসের কাছে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর মেলে। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুরের পল্লবী থানা এলাকায় মেট্রোরেলের স্টেশনের নিচে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে আগারগাওঁয়ের এডিবি ভবনের সামনে একটি বিস্ফোরণ হয়। তারপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইডিবি ভবনের সামনে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে আরেকটি ককটেল ফাটানো হয়। সর্বশেষ রাত ১১টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এর মাঝেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার আগে পুলিশি প্রস্তুতি তুঙ্গে। যদিও এই সব বিস্ফোণের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই পুলিশ আটক করতে পারেনি।
এদিকে আসন্ন নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ৯ দিনের জন্য বিশেষ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। নির্বাচনের আগে পাঁচ দিন, নির্বাচনের দিন এবং পরে আরও ৩ দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মোতায়েন থাকবে। প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী বাহিনী মোতায়েনের সময়সীমা বৃদ্ধিও করা যেতে পারে।'
বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'বর্তমানে ৩০ হাজার সেনা সদস্য মোতায়েন আছেন দেশে। নির্বাচনের সময় সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লাখ করা হবে। এছাড়াও ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব পালন করবে প্রায় দেড় লাখ পুলিশ, ৩৫ হাজার বিজিবি, পাঁচ হাজার নৌবাহিনী, চার হাজার কোস্ট গার্ড, আট হাজার র্যাব ও প্রায় সাড়ে ৫ লাখ আনসার সদস্য। নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।'
