    Bangladesh Latest Update: চিন্ময় প্রভু জমিন পান না, কিন্তু হিন্দু পুলিশ অফিসার খুনের কথা স্বীকার করা মেহদি পেয়ে যান

    ক্যামেরার সামনে হিন্দু পুলিশ অফিসারকে খুনের কথা স্বীকার করা ছাত্রনেতা মেহদি হাসান জামিন পেয়ে গেলেন গ্রেফতারির একদিন পরই। আজ মেহদিকে হবিগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির করা হয়েছিল। শুনানি শেষে তাকে জামিন দেয় বিচারক। মেহদির বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছিল।

    Published on: Jan 04, 2026 1:22 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    একবছরেরও বেশি সময় ধরে দেশদ্রোহিতার মামলায় বাংলাদেশের জেলে আছেন হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু। পরে তাঁর নামে ভুয়ো খুনের মামলাও রুজু করা হয়েছে। তবে সেই চিন্ময় প্রভু জামিন পান না। জেলে অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটছে তাঁর। এদিকে ক্যামেরার সামনে হিন্দু পুলিশ অফিসারকে খুনের কথা স্বীকার করা ছাত্রনেতা মেহদি হাসান জামিন পেয়ে গেলেন গ্রেফতারির একদিন পরই।

    আজ মেহদিকে হবিগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির করা হয়েছিল। শুনানি শেষে তাকে জামিন দেয় বিচারক। উল্লেখ্য, মেহদির বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছিল। হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভের সময় হিন্দু পুলিশ অফিসারকে জ্বালিয়ে দেওয়ার দাবি করেছিলেন বাংলাদেশি ছাত্রনেতা মেহদি হাসান। এই মেহদি হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। থানায় বসেই পুলিশ আধিকারিককে হুমকি দেন এই মেহদি। সেই সময়ই ২০২৪ সালের অগস্টের ঘটনার 'দায় স্বীকার' করেন তিনি। পরে পুলিশ গ্রেফতার করে সেই বিপ্লবী নেতাকে।

    এদিকে গ্রেফতারির আগে এই মেহদি এক ভিডিয়ো বার্তায় আবার নয়া দাবি করেছেন। তিনি বলেন, পুলিশ অফিসারকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় 'স্লিপ অফ টাং' হয়েছিল তাঁর। এদিকে বিতর্কের আবহে উঠে আসে, এই মেহদি একদা ছাত্রলীগের নেতা ছিল। তা নিয়ে মেহদির বক্তব্য, একসময় অনেকেই ছাত্রলীগ করেছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ করেছিলাম বলেই আমি দোষী নই, তাহলে তো সারজিস আলমও (এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক) দোষী।

    উল্লেখ্য, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক সদস্যকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াতে শায়েস্তাগঞ্জ থানায় গিয়েছিলেন এই মেহদি। সেখানে তিনি কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে আঙুল উঁচিয়ে শাসান। বলেন, 'বানিয়াচং থানা কিন্তু আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, এসআই সন্তোষকে (সন্তোষ চৌধুরী) কিন্তু জ্বালাই দিয়েছিলাম'। এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় বিতর্ক। এই আবহে মেহদিকে শোকজ নোটিশ পাঠান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দফতর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন। পরে মেহদিকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা।

