Bangladesh Latest Update: ঢাকায় চরম 'অপমানিত' নাহিদ ইসলাম, NCP'র পর্দা ফাঁস বাম ছাত্রনেতা মেঘমল্লার বসুর

কট্টরপন্থীদের হামলার পর উদীচী পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলাম, নাসির পাটোয়ারিরা। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। এই ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ছাত্রনেতা মেঘমল্লার বসু পর্দা ফাঁস করলেন এনসিপির।
১৯ ডিসেম্বর রাতে উদীচীতে হামলা চালায় ইসলামি কট্টরপন্থীরা। উদীচীর অফিসে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগুন। এই আবহে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলাম, নাসির পাটোয়ারিরা। সেখানেই চরম অপমানিত হতে হয়েছে নাহিদদের। উদীচীর সদস্যরা নাহিদদের মুখের সামনে স্লোগান তোলেন। সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিয়েও। আর এই আবহে 'একদা সহযোদ্ধা' নাহিদদের পর্দা ফাঁস করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ছাত্র নেতা মেঘমল্লার বসু।
এক ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বলেন, নাসির পাটোয়ারী আর সার্জিস আলমকে নিয়ে যেন কোনও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে না যা নাহিদ। কারণ, এই পাটোয়ারী 'রক্তের বদলা' চেয়ে স্লোগান তুলেছিলেন। আর সার্জিস 'না করতে পারা' ধ্বংসযজ্ঞের আক্ষেপ পূরণ করার জন্য বাকিদের 'আহ্বান' জানিয়েছিলেন। এই আবহে এই ছাত্রনেতা লেখেন, 'আপনারা তো এককালে অন্তত আমাদের সহযোদ্ধা ছিলেন। মানুষ শত্রুকেও যুদ্ধে সম্মানের মৃত্যু দেয়। আমাদের যদি হত্যাও করতে চান সেটা একবারে বলেন। এক দিকে, মাহমুদা মিতু আর দিলশানা পারুলদের নেতা বানাবেন, যারা ক্রমাগত আমাদের হত্যাযোগ্য করে তুলবে। অন্য দিকে এই (উদীচী) পরিদর্শনে যাবেন, এইটা প্লিজ করবেন না। সর্প হয়ে দংশন করলে করেন জনাব, প্লিজ ওঝা হয়ে ঝাড়তে আইসেন না।'
এর আগে আরও একটি পোস্টে জামাতেরও বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মেঘমল্লার। সেই পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, 'রাকসুর (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) শিবির বলবে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার বন্ধ করে দিতে হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির বলবে বাম, শাহবাগী, ছায়ানট, উদীচী সব তছনছ করে দিতে হবে। উল্টা দিকে, নায়েবে আমীর এই সকল কর্মকাণ্ডে ব্যথিত হবেন। সাদিক কায়েম বলবে একটি উসকানিদাতা গ্রুপ এগুলি করছে। ডাকসুর প্যাডে বিবৃতি দিয়ে এই সবের নিন্দা জানাবে। এই খেলাটা বারবার রিপিট হবে। আর আমরা ধইঞ্চার মতো দেখব।'
রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৮টা নাগাদ ঢাকার তোপখানা সড়কে উদীচী কার্যালয়ে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে জানিয়েছেন, পরিকল্পিতভাবে এই আগুন লাগানো হয়েছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটে আগুন দেওয়ার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেই উদীচী কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। এদিকে, উদীচীতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে সেখানে যান এনসিপির নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলমরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভের মুখে পড়েন। উদীচীতে আগুন লাগায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়।