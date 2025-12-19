Bangladesh Latest Update: 'চ্যালাদের' তাণ্ডবের পর বাংলাদেশের দুই শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের এডিটরের সঙ্গে কথা ইউনুসের

Bangladesh Latest Update: 'চ্যালাদের' তাণ্ডবের পর বাংলাদেশের দুই শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের এডিটরের সঙ্গে কথা ইউনুসের
প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের এডিটরদের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। ওসমান হাদির মৃত্যুর অজুহাতে মহম্মদ ইউনুসের 'চ্যালারা' তাণ্ডব চালিয়েছিল প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার সংবাদপত্রের অফিসে।
ওসমান হাদির মৃত্যুর অজুহাতে মহম্মদ ইউনুসের 'চ্যালারা' তাণ্ডব চালিয়েছিল প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার সংবাদপত্রের অফিসে। আর আজ এই দুই সংবাদপত্রের এডিটরদের সঙ্গে ফোন করে কথা বললেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। এই দুই মিডিয়া হাউজই আজ কোনও সংবাদপত্র ছাপেনি। এই আবহে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন মহম্মদ ইউনুস। উল্লেখ্য, হাদির মৃত্যুর পর প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারকে 'ভারতপন্থী' বলে হামলা করে কট্টরপন্থীরা। উল্লেখ্য, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার উভয় সংবাদপত্রের মালিক সংস্থা ট্রান্সকম।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রথম আলোর এডিটর মতিউর রহমান এবং ডেইলি স্টারের এডিটর মাহফুজ আনমের সঙ্গে ফোনে কথা হলেন ইউনুস। সরকারের তরফ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এ ধরনের হামলা কেবল দুটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নয়, বরং এটি দেশের সামগ্রিক স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণের শামিল। সংবাদপত্রের কার্যালয়ে আগুন ও ভাঙচুরের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারে না।' এই দুই সংস্থার সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সম্পাদকদের আশ্বস্ত করেন ইউনুস।
এদিকে শান্তি বিরাজ করার জন্য দেশবাসিকে আহ্বান জানিয়েছেন ইউনুস। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আহ্বান জানানো হচ্ছে- কয়েকজন বিচ্ছিন্ন উগ্র গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সতর্ক থাকুন। আমরা সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ এবং জানমাল ধ্বংসের সকল কর্মকাণ্ডকে দৃঢ়ভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাই। দেশের ইতিহাসের এই সংকটময় সময়ে আমরা একটি ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। যারা বিশৃঙ্খলাকে পুঁজি হিসেবে নেয় এবং শান্তির পথকে উপেক্ষা করে, তাদের জন্য আমরা আমাদের সামনের পথকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আসন্ন নির্বাচন ও গণভোট কেবল রাজনৈতিক অনুশীলন নয়; এগুলো একটি গুরুতর জাতীয় অঙ্গীকার।'
News/News/Bangladesh Latest Update: 'চ্যালাদের' তাণ্ডবের পর বাংলাদেশের দুই শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের এডিটরের সঙ্গে কথা ইউনুসের