Bangladesh Latest Update: নমব শ্রেণির এক পড়ুয়ার হাসিমুখ ঘুম কেড়ে নিতে পারে জামাতি ও ইউনুসের

Bangladesh Latest Update: নমব শ্রেণির এক পড়ুয়ার হাসিমুখ ঘুম কেড়ে নিতে পারে জামাতি ও ইউনুসের
১৩ নভেম্বর বাংলাদেশে 'লকডাউন' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল আওয়ামি লিগ। এই আবহে ঢাকা শহরে গাড়িঘোড়া প্রায় চলেনি বললেই চলে। আওয়ামীদের মিছিল সেভাবে না দেখা গেলেও অঘোষিত হরতাল ছিল ঢাকায়। তারই মধ্যে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া গিয়েছিল ৩২ নং ধানমন্ডিতে। সেখানে একদা দাঁড়িয়ে ছিল মুজিবের বাড়ি।
২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পর থেকেই বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে দেওয়ার এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে জামাত। কার্যত পাকিস্তানের এজেন্ট হয়ে সেখানে ভারত বিদ্বেষও ছড়াচ্ছে একটা শ্রেণি। এরই মধ্যে আওয়ামি লিগকে দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা জারি রেখেছে ইউনুসের সরকার। মুখে না বললেও কাজে ও বহরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মোছার চেষ্টা করছেন ইউনুস। এরই মাঝে গতকাল, ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশে 'লকডাউন' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল আওয়ামি লিগ। এই আবহে ঢাকা শহরে গাড়িঘোড়া প্রায় চলেনি বললেই চলে। আওয়ামীদের মিছিল সেভাবে না দেখা গেলেও অঘোষিত হরতাল ছিল ঢাকায়। তারই মধ্যে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া গিয়েছিল ৩২ নং ধানমন্ডিতে। সেখানে একদা দাঁড়িয়ে ছিল মুজিবের বাড়ি। সেখান থেকে একটা ইট সংগ্রহ করতে যাওয়ায় তাকে আটক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।
জানা গিয়েছে, গতকাল সকাল ১০টার দিকে ১৪ বছর বয়সি আমিন খানকে আটক করা হয়েছিল। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। সেই কিশোরকে কয়েকজন 'জুলাই আন্দোলনকারী' হেনস্থা করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। তার ব্যাগে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই থাকায় প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়েছিল আমিন। তবে পুলিশের গাড়িতে উঠেও তাকে দেখা গিয়েছিল আঙুলে ভি চিহ্ন দেখিয়ে হাসতে। তার সেই হাসি ইউনূসের ঘুম উড়িয়ে দিতে পারে।
আটক ছাত্রের বাবা দাবি করেন, সায়েন্স অলিম্পিয়াডে ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তবে কয়েকমাস আগেও 'মেধা না কোটা' চেঁচানো 'আন্দোলনকারীরা' গতকাল আমিনকে হেনস্থা করে ওর ব্যাগে মুক্তিযুদ্ধের বই ছিল বলে। আমিনের বাবা জানান, ছেলের মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। এমনকী এই বয়সেই সে মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারও চেষ্টা করে। পরে পুলিশ সেই কিশোরকে জেরা করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। তবে কী কারণে আওয়ামি লিগের ডাকা লকডাউনের দিনেই সেই ছাত্র ধানমন্ডিতে গিয়েছিল, সেই বিষয়ে তার বাবা কিছু বলতে পারেননি।
