Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Latest Update: 'ভারতীয় হাইকমিশনারকে বহিষ্কার করতে হবে', ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করা বাংলাদেশি NSA-কে সরানোর দাবি

    'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালিয়েন্স অফ বাংলাদেশ' দাবি করেছে, প্রণয় বর্মাকে বহিষ্কার করতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমাকেও বহিষ্কারের দাবি তোলা হয়।

    Published on: Dec 19, 2025 8:27 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশি কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদির ওপর হামলার পর থেকেই ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্দেশে মিছিল করেছিল 'জুলাই ঐক্য'। এমনই আরও অনেক পোশাকি নাম নিয়ে বাংলাদেশি কট্টরপন্থীরা রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনেও হামলার চেষ্টা চালায়। আর ওসমান মৃত্যুর পরে এবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে বহিষ্কার করার দাবি উঠল। জানা গিয়েছে, হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালিয়েন্স অফ বাংলাদেশ' দাবি করেছে, প্রণয় বর্মাকে বহিষ্কার করতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমাকেও বহিষ্কারের দাবি তোলা হয়। ইউনুস ঘনিষ্ঠ খলিলুর সম্প্রতি দিল্লিতে এসে অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। এদিকে তাঁদের দাবি না মানা হলে 'লড়াই' চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই ছাত্র সংগঠন।

    'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালিয়েন্স অফ বাংলাদেশ' দাবি করেছে, প্রণয় বর্মাকে বহিষ্কার করতে হবে। (AFP)
    'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালিয়েন্স অফ বাংলাদেশ' দাবি করেছে, প্রণয় বর্মাকে বহিষ্কার করতে হবে। (AFP)

    রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালিয়েন্স অফ বাংলাদেশের দাবি- ব্যার্থতার দায় নিয়ে আইন ও স্বরাস্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে হবে; জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরীকে বহিস্কার করতে হবে; ওসমান হাদির হত্যাকারী এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের ফেরানো নিয়ে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ভারতীয় হাইকমিশনারকে বহিষ্কার করতে হবে; আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতাকে দ্রুত গ্রেফতার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করতে হবে।

    উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয়েছে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেছে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ‘প্রথম আলো’র অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যাচ্ছে - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'।

    গত ১৮ ডিসেম্বরে রাজশাহীতে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশি কট্টরপন্থীরা। আর সন্ধ্যায় ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশ পেতেই চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের বাসভবনের দিকে মিছিল করে যায় কট্টরপন্থীরা। একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগিয়ে যায়। চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে পাথর ছোড়া হয়। এদিকে কট্টরপন্থী বাংলাদেশি নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ঢাকায় অবস্থিত ভারতের হাইকমিশন 'বন্ধ করার ঘোষণা' করেন এনসিপি নেতা সারজিস আলম। তাঁর বক্তব্য, 'হাদির খুনিদের যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারত ফিরিয়ে দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ থাকবে।'

    News/News/Bangladesh Latest Update: 'ভারতীয় হাইকমিশনারকে বহিষ্কার করতে হবে', ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করা বাংলাদেশি NSA-কে সরানোর দাবি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes