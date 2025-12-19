Bangladesh Latest Vandalism: মরেছে হাদি, 'শোকে' ছায়ানটে ভাঙচুর, হারমোনিয়াম চুরি 'বিপ্লবীদের'

হাদির মৃত্যুর পর বিক্ষোভের নামে ঢাকা জুড়ে তাণ্ডব চালায় কট্টরপন্থীরা। ধানমণ্ডিতে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ধ্বস্তস্তূপেই ফের চালানো হয় হামলা। পরে ধানমণ্ডিতে অবস্থিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভবনে ভাঙচুর করে কট্টরপন্থীরা। সেখান থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র চুরি করে নিয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা।
বাংলাদেশিদের যেন ভাঙচুর করার এবং চুরি করার অজুহাত চাই। এর আগে গত ২০২৪ সালের ৫ অগস্টও বাংলাদেশে এই অরাজকতা দেখা গিয়েছিল। এরপরও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশিদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। আর ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ফের সেই একই দৃশ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, হাদির মৃত্যুর পর বিক্ষোভের নামে ঢাকা জুড়ে তাণ্ডব চালায় কট্টরপন্থীরা। ধানমণ্ডিতে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ধ্বস্তস্তূপেই ফের চালানো হয় হামলা, ধরানো হয় আগুন। পরে ধানমণ্ডিতে অবস্থিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভবনে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে কট্টরপন্থীরা। সেখান থেকে হারমোনিয়ান সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র চুরি করে নিয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা।
রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় সময় ভোররাত ১টার সময় ছায়ানট ভবনে প্রবেশ করে ভাঙচুর শুরু করে কট্টরপন্থীরা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে অবশ্য সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে বহু বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পালিয়েছে কট্টরপন্থীরা। এর আগে ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পরে ধানমণ্ডিতে ‘জলের গান’-র রাহুল আনন্দের বাসভবনে হামলা চালানো হয়েছিল। সেখানে ভেঙে ফেলা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার বাদ্যযন্ত্র। স্টুডিয়োও সম্পূর্ণ তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল। এক কাপড়েই ঘরছাড়া করা হয়েছিল বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও তাঁর পরিবারকে।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয়েছে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে পাথর ছোড়া হয়। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যাচ্ছে - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'।