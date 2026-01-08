Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Latest Update: 'পুলিশকে শাসানো, ৫০ কোটি টাকা তোলাবাজি' করা 'বিপ্লবীরা' এই যুগের সূর্য সেন, দাবি বাংলাদেশে

    একজন পুলিশকে শাসাচ্ছিলেন। হিন্দু পুলিশকে হত্যার কথা বলে হুমকি দিচ্ছিলেন। আর অপরজনের বিরুদ্ধে ৫০ কোটি টাকার তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। আর সেই দু'জনকে স্বাধীনতা সংগ্রামী মাস্টারদা সূর্য সেন এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সঙ্গে তুলনা করা হল বাংলাদেশে।

    Published on: Jan 08, 2026 2:57 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একজন পুলিশকে শাসাচ্ছিলেন। হিন্দু পুলিশকে হত্যার কথা বলে হুমকি দিচ্ছিলেন। আর অপরজনের বিরুদ্ধে ৫০ কোটি টাকার তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। আর সেই দু'জনকে স্বাধীনতা সংগ্রামী মাস্টারদা সূর্য সেন এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সঙ্গে তুলনা করলেন বাংলাদেশ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি রিফাত রশিদ। যে মন্তব্যের জেরে কটাক্ষের মুখে পড়েছেন। এক বাংলাদেশি বলেছেন, ‘সূর্য সেন নামের গভীরতা বোঝেন?’ অপর একজন বলেছেন, ‘সূর্য সেন মানে কী, আগে জানতে হবে।’ একজন আবার বলেছেন যে ‘কোথায় সূর্য সেন, আর কোথায় রাস্তার ড্রেন।’

    'পুলিশকে শাসানো, ৫০ কোটি টাকা তোলাবাজি' করা 'বিপ্লবীরা' এই যুগের সূর্য সেন, দাবি বাংলাদেশে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    'পুলিশকে শাসানো, ৫০ কোটি টাকা তোলাবাজি' করা 'বিপ্লবীরা' এই যুগের সূর্য সেন, দাবি বাংলাদেশে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    ‘এই মেহদি-সুরভিরা এই যুগের সূর্য সেন'

    তবে শুধু ওই তিনজন নন, বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতির সাংবাদিক বৈঠকের পরে অনেকেই সেরকম মন্তব্য করেছেন। ওই সাংবাদিক বৈঠক থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি বলেন, ‘এই মেহদিরা, এই সুরভিরা এই যুগের প্রীতিলতা এবং এই যুগের সূর্য সেন। তাঁরা তাঁদের জুলাইয়ের গল্প বলবেন। তাঁরা তাঁদের জুলাইয়ের অভিজ্ঞতা বলবেন। জুলাইয়ে দুটি পক্ষ ছিল। একটা গণহত্যাকারীদের পক্ষে। আরও একটা আজাদিদের পক্ষে।’

    তথাকথিত ‘জুলাই যোদ্ধা’-দের বিরুদ্ধে গুন্ডামির অভিযোগ

    আর যে তথাকথিত ‘জুলাই যোদ্ধা’-দের কথা বলেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি, তাঁদের একজন হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহদি হাসান। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শায়েস্তাগঞ্জ সদর ইউনিয়ন ছাত্রলিগের সহ-সভাপতি এনামুল শিবির পালটে নেন। যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। তবে গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে পাকড়াও করা হয় নিষিদ্ধ ছাত্রলিগের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে।

    বাংলাদেশের আইন বলে কিছু নেই?

    সেই 'দলবদলু' এনামুলকে ছাড়ানোর জন্য পুলিশকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মেহদির বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যায়, শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসিকে ধমকাচ্ছেন মেহদি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, জুলাই আন্দোলনের মধ্যে সরকার গঠন করা হয়েছে। পুলিশ তাঁদের হাতের পুতুল। অথচ তাঁদেরই ছেলেকে পুলিশ কেন গ্রেফতার করে এনেছে, তা ধমকাতে থাকেন মেহদি। একটা সময় ‘বিপ্লবী’-কে বলতে শোনা যায়, ‘বানিয়াচং থানা কিন্তু আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। এসআই সন্তোষকে (সন্তোষ চৌধুরী) কিন্তু আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম।'

    ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরে চরম সমালোচনার মুখে পড়েছিল বাংলাদেশের পুলিশ। তারপর শনিবার সন্ধ্যায় মেহদিকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু মেহদি ‘জুলাই যোদ্ধা’ হওয়ার বাহানা দিয়ে তাঁর মুক্তির দাবিতে হইচই শুরু করেন বাংলাদেশের নতুন করে গজিয়ে ওঠা ‘বিপ্লবী’-দের একাংশ। আর সেই হইচইয়ের মুখে জামিন পেয়ে যান মেহদি।

    আর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতির উল্লেখ করা অপর ‘জুলাই যোদ্ধা’ হলেন তাহরিমা জান্নাত সুরভি। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুরভির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ ওঠে, টাকা তোলার জন্য অপহরণ, ব্ল্যাকমেলের মতো কাজ করতেন। আর তাঁকে গ্রেফতারির পরে সেই ‘জুলাই যোদ্ধা’ হওয়ার নাটক শুরু হয়ে যায়। পরে জামিনে মুক্তি পান সুরভি।

    News/News/Bangladesh Latest Update: 'পুলিশকে শাসানো, ৫০ কোটি টাকা তোলাবাজি' করা 'বিপ্লবীরা' এই যুগের সূর্য সেন, দাবি বাংলাদেশে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes