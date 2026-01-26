বাংলাদেশ: দাদাদের টি২০ বিশ্বকাপ ‘২৬ খেলাই হল না,ভাইরা U19 WC থেকে নিল 'লজ্জার’ বিদায়! স্কোর..

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জেদের জেরে ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে ছিটকে গিয়েছে বাংলাদেশ দল। একটি ম্যাচও না খেলে লিটনদের টিম টি২০ বিশ্বকাপের বাইরে! এদিকে, এবার আইসিসি অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জুনিয়াররা, সুপার সিক্সের ম্যাচে ইংরেজদের কাছে প্রবলভাবে পর্যুদস্ত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল। এদিন, বুলাওয়াতে ইংল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে হেরে যায়।
সুপারসিক্সের ম্যাচেই বাংলাদেশের ২০২৬ সালের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ সফরের ইতি ঘটেছে। এর আগে, বুলাওয়াতে আগে ব্যাট করতে নেমে ১৩৬ রানের বেশি এগোয়নি বাংলাদেশের ইনিংস। শুরুতে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন ওপেনার জাওয়াদ আরবার। এরপর বেগ ও হাকিম ইনিংস কিছুটা সামলে নিলেও, বেশি দূর টেনে নিতে পারেননি তাঁরা। তাঁরা আউট হতেই নিয়মিত বিরতিতে ‘জুনিয়ার টাইগার’দের উইকেট পড়তে থাকে। শেষমেশ ইনিংস যায় ১৩৬ রান পর্যন্ত। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন সেবাস্টিয়ান মরগানইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন সেবাস্টিয়ান মরগান। তবে শুরুতে ইংল্যান্ডের ইনিংসেও লাগে ধাক্কা। শুরুতেই ১ রান করে আউট হন জোসেফ মুরস। তবে এরপর ধীরে ধীরে সামলাতে থাকে ইংল্যান্ড। ৩ উইকেট খুইয়ে ১৫৫ বল বাকি থাকতেই টার্গেটে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড।
এদিকে, প্রথম পর্বে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ভারতের পেছনে থেকে ‘বি’ গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে সুপার সিক্সে ওঠে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। গোটা টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দল কেবল হারাতে পেরেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। ভারতের সঙ্গে তাদের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের পর শেষ হাসি হাসে ভারত। এদিকে টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা ধরে রেখেছে আয়ুষ মাহত্রের ভারত। সদ্য নিউজিল্যান্ডকেও পর্যুদস্ত করেছে আয়ুষ, বৈভব, অভিজ্ঞানদের টিম ইন্ডিয়া। বুলাওয়ার ওই ম্যাচ ৭ উইকেটে জিতে নেয় ভারত। ক্যাপ্টেন আয়ুষ করেন ৫৩, বৈভব ৪০। এই বিশ্বকাপে সুপার সিক্সের স্তরে ভারত এই মুহূর্তে গ্রুপ বি-তে ‘টেবিল টপার’!
