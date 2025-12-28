Edit Profile
    Bangladesh Madrasa Blast Latest Update: পাক জঙ্গির বৈঠকের পর 'অনুপ্রাণিত' বাংলাদেশ? কেরানীগঞ্জ মাদ্রাসা বিস্ফোরণে ধৃত ৩

    যে মাদ্রাসায় এই বিস্ফোরণ ঘটে, তার নাম উম্মাল কুরা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা। এই বিস্ফোরণে এক মহিলা, দুই শিশু সহ অন্তত চারজন আহত হয়েছে বলে জানা যায়। সেই বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    Dec 28, 2025
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশে ঢাকার কাছে কেরানীগঞ্জে এক মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ ঘটে সম্প্রতি। সেখান থেকে কয়েকশো কেজি বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। যে মাদ্রাসায় এই বিস্ফোরণ ঘটে, তার নাম উম্মাল কুরা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা। এই বিস্ফোরণে এক মহিলা, দুই শিশু সহ অন্তত চারজন আহত হয়েছে বলে জানা যায়। সেই বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ আল-আমিন নাকি পলাতক।

    রিপোর্টে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণে মাদ্রাসার একটি দেওয়ার ধসে পড়ে। এই মাদ্রাসাটি পরিচালনা করত আল-আমিন এবং তার স্ত্রী আসিয়া। বিস্ফোরণে আসিয়া জখম হয়। এই ঘটনায় আসিয়া, আল-আমিনের দাদার স্ত্রী ইয়াসমিন আক্তারকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের জেরা করে আসমানি খাতুন নামে আরও এক মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিক জানা গিয়েছে, শেখ আল-আমিনকে এর আগে ২০১৭ এবং ২০২০ সালেও গ্রেফতার কর হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা আছে।

    অনুমান করা হচ্ছে, কোনও নাশকতার ছক কষেই মাদ্রাসায় এত বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক তৈরির সামগ্রী মজুত করা হয়েছিল। বাংলাদেশে ক্রমেই কট্টরপন্থা বাড়ছে। এদিকে সেই দেশে নির্বাচন আসন্ন। এহেন পরিস্থিতিতে একটি মাদ্রাসায় এই বিস্ফোরণ এবং সেখান থেকে এত বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে। এর আগে বাংলাদেশের নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর মতো অনেকেই ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার কথাও বলেছে। এই আহবে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তা ভারতের জন্যও অত্যন্ত উদ্বেগের হবে।

    উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, দিল্লি বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগেই ঢাকার বনানীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিল পাক জঙ্গি নেতা সাইফ। এদিকে ৭ জন বাংলাদেশি জঙ্গি নেতা নাকি বনানীর সেই অনুষ্ঠানস্থলে হাজিরও হয়েছিল। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী সংগঠন হিজবুল হাহিরের জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী, সাইফের ডান হাত তথা মার্কাজি জামাতে হাদিসের সাধারণ সম্পাদক ইলাহি জাহিররা ছিল সেখানে। এছাড়া সেখানে ছিল ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের সিইও এবং হিজবুল তাহিরের কোঅর্ডিনেটর মহম্মদ আজাজ, আনসারুল্লাহ বংলা টিমের হাফিজ সুজাদুল্লা এবং হাফিজ আলি ফজুল। এবং ছিল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত সুমন আহমেদ। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের দুই আমলাও সেখানে ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানেই সাইফ বাংলাদেশিদের নির্দেশ দিয়েছিল ভারতে বড় আকারের হামলা চালাতে। এই আবহে পাকিস্তানের লস্করের কাছ থেকে তারা সাহায্য পাবে বলেও সাইফ আশ্বাস দিয়েছিল।

