    Bangladesh to India on Hasina: 'অবাক ভাবুক বাংলাদেশ', দিল্লির দিকে তাকিয়ে ঘুম উড়েছে ইউনুসের

    বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, 'পলাতক শেখ হাসিনা গত ২৩ জানুয়ারি দিল্লিতে একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারকে অপসারণের আহ্বান জানান, বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তার দলের অনুগত এবং সাধারণ জনগণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য নির্লজ্জ উস্কানি দেন।

    Published on: Jan 26, 2026 10:08 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সম্প্রতি দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা। অডিয়োর মাধ্যমে সরাসরি কথা বলেন হাসিনা। ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পরে, এই প্রথম। আর দিল্লিতে এই সব হতে দেখে ঢাকায় ঘুম উড়েছে ইউনুসের। এই আবহে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে তারা অভিযোগ করেছে, আসন্ন নির্বাচনকে বাধা দিতে চাইছেন হাসিবা। এমনকী ভারতের প্রতি নিজেদের ক্ষোভও প্রকাশ করে বাংলাদেশ। তারা নাকি হতবাক।

    সম্প্রতি দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা, তা নিয়ে এবার মুখ খুলল ইউনুস সরকার।
    সম্প্রতি দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা, তা নিয়ে এবার মুখ খুলল ইউনুস সরকার।

    এই নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, 'পলাতক শেখ হাসিনা, যিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। গত ২৩ জানুয়ারি দিল্লিতে একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে তাকে একটি বিবৃতি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারকে অপসারণের আহ্বান জানান, বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তার দলের অনুগত এবং সাধারণ জনগণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য নির্লজ্জ উস্কানি দেন। বাংলাদেশ সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার বাধ্যবাধকতা ভারত এখনও কার্যকর না করায় বাংলাদেশ গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। এটি স্পষ্টতই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।'

    এরপর বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ভারতের রাজধানীতে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেওয়া এবং গণহত্যাকারী হাসিনাকে প্রকাশ্যে তাঁর ঘৃণামূলক বক্তব্য দিতে দেওয়া আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নিয়মের পরিপন্থি। এতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়েছে এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ নীতিমালার লঙ্ঘন ঘটেছে। বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি এটা সুস্পষ্ট অবমাননা। এটি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের নির্বাচিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এই ঘটনা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্লজ্জ উস্কানি আবারও প্রমাণ করে, কেন অন্তর্বর্তী সরকার তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশ এই সংগঠনকে দায়ী করবে এবং এর অশুভ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'

