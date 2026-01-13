Bangladesh-Myanmar Border: সীমান্তের কাছে পোঁতা ছিল মাইন, বিস্ফোরণে পা উড়ল বাংলাদেশির
টেকনাফে মাইন বিস্ফোরণে পা উড়ল এক বাংলাদেশি তরুণের। রিপোর্ট অনুযায়ী, হোয়াইক্যং ইউনিয়নের লম্বাবিল এলাকায় তাঁর নিজের চিংড়ি ঘের দেখতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন। ১২ জানুয়ারি ঘটনাটি ঘটে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সম্প্রতি মায়ানমার থেকে ছুটে আসা এক গুলি গিয়ে লেগেছিল বাংলাদেশি শিশুর গায়ে।
এদিকে মায়ানমার থেকে গুলি চলার ঘটনায় মায়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। তাঁকে বার্তা দেওয়া হয়, মায়ানমারের সংঘাত যেন বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনে প্রভাব না ফেলে। এর জবাবে মায়ানমারের দূত নাকি আশ্বাস দেন, তাদের দেশের সরকার এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
এর আগে গত ৮ জানুয়ারি রাতে নাফ নদীর হোয়াইক্যংয়ে এক বাংলাদেশি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। পরে ১১ জানুয়ারি এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে। জানা যায়, রাখাইন ও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পার্বত্য জঙ্গলের গভীরে চলছে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষণ। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির তরফ থেকে সেই প্রশিক্ষণের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে। তাতে দেখা যায়, সশস্ত্র জঙ্গিরা পুরোপুরি সামরিক সজ্জায়। এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে এমনিতে পাকিস্তানের আইএসআই সাহায্য করে বলে দাবি করা হয়। এই পরিস্থিতিতে তাদের কাছে পেশাদার সেনার মতো সাজ সরঞ্জাম এসে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে বুথিডাং, মংডু এবং রাথেডাংর মতো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, মায়ানমার এবং চট্টগ্রামের সীমান্তে মায়ু পর্বতের জঙ্গলে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের আনাগোনা বেড়েছে। দাবি করা হচ্ছে, এই রোহিঙ্গা জঙ্গিরা নাকি মৎস্যজীবী ছদ্মবেশে নাফ নদীর পাশে থাকছে। মংডু শহরেও নাকি লুকিয়ে আছে তারা। আর সময় মতো গভীর জঙ্গলে চলছে তাদের প্রশিক্ষণ। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে মৎস্যজীবী ছদ্মবেশে থাকা রোহিঙ্গা জঙ্গিরা আরাকান আর্মির দুই বিদ্রোহীকে খুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। মংডু শহরটি এমনিতে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে নাফ নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা সেখানে অরাজকতা ছড়ানোর ছক কষে। এদিকে বাংলাদেশ থেকে সাহায্য যাচ্ছে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের জন্য। বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম পাচার হচ্ছে সীমান্ত পার করে।
এই সবের মাঝেই বাংলাদেশ থেকে রাখাইনে মানবিকতার নামে করিডোর খুলতে চেয়েছিলেন মহম্মদ ইউনুস। আবার এর আগে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন, উত্তরপূর্ব ভারত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থির করে তোলার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। এই পরিস্থিতিতে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের তৎপরতা ভারতের জন্যেও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।