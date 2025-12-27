Bangladesh Navy Missile Firing: ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই সমুদ্রে মিসাইল ছুড়বে বাংলাদেশ! ২ দিন সতর্কতা
ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই সমুদ্রে মিসাইল ছুড়বে বাংলাদেশ! পরপর দু'দিন সতর্কতা জারি করা হল আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরি-দফতরের (আইএসপিআর) তরফে। সুরক্ষাজনিত কারণে ট্রলার, মাছ ধরার নৌকা-সহ সব ধরনের নৌযান চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। তারইমধ্যে পরপর দু'দিন ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার মহড়া চালানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। কক্সবাজার এবং হাতিয়ারের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হবে। সেজন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরি-দফতরের (আইএসপিআর) তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এবং মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) মিসাইল ছুড়বে বাংলাদেশ নৌসেনা। তাই ওই দু'দিন যাতে কক্সবাজার এবং হাতিয়ারের মধ্যেকার সমুদ্রে কোনওরকম নৌযান চলাচল না করে, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সুরক্ষাজনিত কারণে ট্রলার, মাছ ধরার নৌকা-সহ সব ধরনের নৌযান চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের যোগ আছে?
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ওই মহড়ার সঙ্গে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কোনও যোগ নেই। এটা নেহাতই রুটিন মহড়া। বাংলাদেশ যে মিসাইল পরীক্ষা করে ভারতের উপরে চাপ তৈরির চেষ্টা করবে, সামরিক দিক থেকে সেই জায়গায় নেই। রুটিন মহড়া হিসেবে বিভিন্ন দেশ এরকম কাজ করে থাকে। ভারতও যেমন কয়েকদিন আগে নোটাম (আকাশপথের ক্ষেত্রে সতর্কতাবার্তা) জারি করেছিল।
বাংলাদেশে চলছে তাণ্ডব, অশান্তি
এমনিতে এখন বাংলাদেশে চরম অশান্তি চলছে। কট্টর ভারত-বিরোধী হাদির মৃত্যুর পরে নতুন করে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে। আগুনে পুড়িয়ে খুন করা হয় হিন্দু যুবককে। তাণ্ডব চালানো হয় বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলাদেশের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগুন। ধানমন্ডিতে ছায়ানট ভবন, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয়ের মতো বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
হিন্দুদের উপরে চলছে হামলা
বুধবার রাতেও এক হিন্দু যুবককে হত্যা করা হয়েছে। যদিও মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে দাবি করা হয়, ‘পুলিশের তথ্য ও প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে করা হচ্ছে যে ঘটনাটি মোটেই সাম্প্রদায়িক হামলা নয়। এটি চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হিংসাত্মক পরিস্থিতির থেকে সৃষ্ট ঘটনা। নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী (অপরাধী) অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট চাঁদা দাবির উদ্দেশ্যে (তোলা আদায় করতে) এলাকায় উপস্থিত হন এবং বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতার সঙ্গে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে প্রাণ হারান। তিনি ইতিপূর্বে ২০২৩ সালে রুজুকৃত হত্যা এবং চাঁদাবাজির (তোলাবাজি) মামলা-সহ একাধিক গুরুতর মামলার আসামি ছিলেন। এসব মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও রয়েছে।’ সেইসঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে বলা হয়, ‘সরকার গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, একটি মহল নিহত ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়কে সামনে এনে ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক হামলা হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত।