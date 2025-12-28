Edit Profile
    Bangladesh NCP Latest Update: বাংলাদেশে জামাতের সঙ্গে জোট 'বিপ্লবী' নাহিদদের, NCP-তে বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত

    জামাতের সঙ্গে কোনও ধরনের জোট না করার দাবি জানিয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে চিঠি লিখেছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ জন নেতা। জামাতের সঙ্গে জোট করলে তা 'জাতির সঙ্গে প্রতারণা' হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, দল হিসেবে এনসিপির কাছে এই জোট হবে 'আদর্শগত দিক দিয়ে আত্মহত্যা'।

    Published on: Dec 28, 2025 7:59 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশে জামাতের সঙ্গে এনসিপির জোট নিয়ে জল্পনা চলছিল বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই। সেই জল্পনা সত্যি প্রমাণিত হতেই দল ছাড়লেন দলের অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রী তাসনিম জারা। তাসনিমের স্বামী খালেজ সাইফুল্লাও এনসিপি ছাড়ার ঘোষণা করেছেন। এদিকে দল ছাড়ার পর তাসনিম ঘোষণা দেন, তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসন থেকে লড়াই করবেন।

    জামাতের সঙ্গে কোনও ধরনের জোট না করার দাবি জানিয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে চিঠি লিখেছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ জন নেতা। (REUTERS)
    এদিকে জামাতের সঙ্গে কোনও ধরনের জোট না করার দাবি জানিয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে চিঠি লিখেছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ জন নেতা। জামাতের সঙ্গে জোট করলে তা 'জাতির সঙ্গে প্রতারণা' হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, দল হিসেবে এনসিপির কাছে এই জোট হবে 'আদর্শগত দিক দিয়ে আত্মহত্যা'। এদিকে চিঠিতে স্বাক্ষর থাকা নেতাদের অভিযোগ, বিগত সময়ে জামাত এবং ছাত্র শিবির বিভাজনমূলক রাজনীতি করেছে বাংলাদেশে। এছাড়াও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জামাতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই চিঠিতে। এই চিঠিতেই আবার দাবি করা হয়, নাহিদ ইসলাম এবং নাসিরউদ্দিন পাটওয়ারি নাকি এর আগে ৩০০ আসনের জন্য দেড় হাজার মনোয়ন পত্র বিক্রি করেছিলেন। এদিকে এই সব বিস্ফোরক অভিযোগ করার পরও যদি এনসিপি জামাতের সঙ্গে জোট করে, তাহলে এই ৩০ নেতা কী করেন, সেদিকে নজর অনেকেরই।

    এর আগে নিজেরা ১২৫ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল নাহিদ ইসলামের দল। অপরদিকে এর আগে এনসিপিকে ৪টি আসন ছাড়তে চেয়েছিল বিএনপি। আর তারেক রহমান দেশে ফেরার পরে তো এনসিপির সঙ্গে কথা বলার আগ্রহই দেখাচ্ছে না বিএনপি। এই পরিস্থিতিতে গত ২৪ ডিসেম্বর এনসিপির এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক হয়। দাবি করা হয়, বৈঠকে উপস্থিত কমিটি সদস্যদের মধ্যে ৯০ শতাংশই জামাতের সঙ্গে জোটের পক্ষে সওয়াল করেন। তবে দলের শীর্ষ ১০ নেতার মধ্যে সামান্থা শারমিন, নাহিদ সারোয়ার নেভার মতো পাঁচ নেত্রী জামাতের সঙ্গে জোটের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং সদস্য সচিব আখতার হোসেন আসন বণ্টনের আলোচনা চালিয়ে যান জামাতের সঙ্গে।

    এদিকে জামাতের স্পষ্ট কথা, জোট হলে নির্ধারিত আসনের বাইরে একটি আসনেও প্রার্থী নয়। তবে এনসিপির আশঙ্কা, যদি মাত্র ৩০ আসনে তারা প্রার্থী দিতে পারে, তাহলে দলে ভাঙন ধরবে। এবং সেই আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। এদিকে জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতার আলোচনায় প্রথমে ১৫০ আসন চেয়েছিল চরমোনাইর পীরের দল ইসলামী আন্দোলন। পরে দলটি ১২০ আসন দাবি করে। সবশেষ ১০০ আসনের দাবিতে দাঁড়িয়ে তারা। মামুনুল হকের বাংলাদেশ খেলাফত ৫০ আসন চেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ দাবি ৩৫ আসনে ঠেকেছে। এনসিপি জোটে এলে অবশ্য খেলাফত মাত্র ২২টি আসনে লড়বে বলে জানিয়েছে। তবে জামাত তাদের ১০-১২টি আসন ছাড়তেই রাজি। আর চরমোনাই পীরের দলকে ৩০ থেকে ৩৫টি আসন ছাড়তে চায় জামাত।

