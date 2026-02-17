Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India-Bangladesh cricketing relation: ক্রিকেট নিয়ে ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চাই! বার্তা বাংলাদেশের, বুলবুলের দিন শেষ?

    বাংলাদেশে নয়া সরকার আসতেই ভারতের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উন্নতির বার্তা দেওয়া হল। মঙ্গলবার বাংলাদেশের নয়া ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও ভারতের ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

    Published on: Feb 17, 2026 11:58 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশে নয়া সরকার আসতেই ভারতের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উন্নতির বার্তা দেওয়া হল। মঙ্গলবার বাংলাদেশের নয়া ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জানিয়েছেন, মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পরই ভারতের ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি নিজেই আলোচনার টেবিলে বসে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের বার্তা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের নয়া ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও ভারতের ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে কথা হয়েছে দু'জনে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে যে বাংলাদেশ সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, সেই বার্তাও ভারতকে দিয়েছেন আমিনুল। তাঁর কথায়, ‘খেলা হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্র হোক- আমরা একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই।’

    ভারতের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উন্নতি চায় নয়া বাংলাদেশ সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ভারতের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উন্নতি চায় নয়া বাংলাদেশ সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই আলোচনার বার্তা আমিনুলের

    আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অবস্থানের বরাবরই বিরোধিতা করেছেন আমিনুল। সেইসময় তিনি বাংলাদেশের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ছিলেন না। এখন সেই দায়িত্ব পেয়ে নিজের অবস্থানেই অনড় থাকলেন। আইপিএল থেকে বাংলাদেশের তারকা মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেঁটে দেওয়ার পরে বিসিবি হঠাৎ করে ভারতের নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে সরব হয়েছিল। ভারত থেকে ম্যাচ না সরানোয় বিশ্বকাপ বয়কট করেছিল বিসিবি।

    'বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে পারত, যদি…..'

    সেই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নয়া ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, কূটনৈতিক জটিলতার কারণেই লিটন দাসরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। যদি সেই বিষয়গুলি নিয়ে ঠিকমতো আলোচনা করা হত এবং সমাধান করা হত, তাহলে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতেও পারত বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের নয়া ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

    ইউনুসের 'আশীর্বাদপ্রাপ্ত' বিসিবি কর্তাদের দিন শেষ?

    আর যে বোর্ডের আমলে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি, সেটির নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েও আমিনুল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে আমি আগেও বলেছি এবং আমি এখনও বলতে চাই যে সেটা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন আছে।' যে মন্তব্যের পরে প্রশ্ন উঠেছে যে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল-সহ মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের ‘আশীর্বাদে’ যাঁরা বোর্ডে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাঁদের কি ছেঁটে ফেলা হবে? তাঁরা কি চার মাসও টিকতে পারবেন না?

    News/News/India-Bangladesh Cricketing Relation: ক্রিকেট নিয়ে ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চাই! বার্তা বাংলাদেশের, বুলবুলের দিন শেষ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes