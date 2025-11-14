Bangladesh NSA to visit India: বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ ডোভালের, ভারতে আসছেন খলিলুর

Bangladesh NSA to visit India: বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ ডোভালের, ভারতে আসছেন খলিলুর
এর আগে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে খলিলুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে। সেই সময় অবশ্য খলিলুর ছিলেন মহম্মদ ইউনুসের প্রতিনিধি। তখনও বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি তাঁকে।
বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ভারতে আসতে চলেছেন বলে জানিয়েছে সেই দেশের সংবাদমাধ্যম। উল্লেখ্য, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান ভারতের অজিত ডোভাল। ২০ নভেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠি হওয়ার কথা। এই আবহে আগামী ১৯ নভেম্বরই দিল্লি পৌঁছাচ্ছেন খলিলুর। জানা গিয়েছে, গত অক্টোবরেই ভারতের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল খলিলুরকে। আর সম্প্রতি সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের এনএসএ।
এদিকে এই সম্মেলনের ফাঁকে অজিত ডোভালের সঙ্গে খলিলুরের একান্ত কোনও বৈঠক হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও পক্ষই কিছু ঘোষণা করেনি। তবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের একটা সম্ভাবনা যে রয়েছে, তা দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে। এর আগে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে খলিলুরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে। সেই সময় অবশ্য খলিলুর ছিলেন মহম্মদ ইউনুসের প্রতিনিধি। তখনও বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি তাঁকে।
এদিকে অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এছাড়া চোরাচালান নিয়েও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করলে তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ঢাকার। এদিকে নিজেদের দেশের চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিজিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের 'অনুমতি' দেয় তারাই। এই সবের মাঝেই বাংলাদেশ সীমান্তের কাছেই ভারত তিনটি সামরিক ছাউনি স্থাপন করেছে। চিকেনস নেকের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় সেনা। আবার আগামী কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন উত্তরপূর্ব ভারত জুড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার মহড়া চলবে। যার জেরে জারি করা হয়েছে নোটাম। এই সব মিলিয়ে দুই দেশের মধ্যে পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। এই আবহে ডোভাল এবং খলিলুর মুখোমুখি হলে তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।
News/News/Bangladesh NSA To Visit India: বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ ডোভালের, ভারতে আসছেন খলিলুর