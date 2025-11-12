Edit Profile
    ফের হাসিনা ঝড়! 'ঢাকা লকডাউন' ঘিরে তপ্ত বাংলাদেশে সতর্কতা, ভয় পেলেন ইউনুস?

    বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে ‘মানবতাবিরোধী’ মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা। ওইদিনই ঢাকায় লকডাউনের ডাক দিয়েছে হাসিনার আওয়ামি লিগের নেতা জাহাঙ্গির কবীর নানক।

    Published on: Nov 12, 2025 4:21 PM IST
    By Sahara Islam
    বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনার মামলায় সাজা ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। আর সেই দিনই 'ঢাকা লকডাউন'-এর ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ। ফলে অশান্তির আশঙ্কা থাকছেই। আর তাই আগাম প্রস্তুতি নিতে বাংলাদেশ জুড়ে সর্বোচ্চ সর্তর্কতা জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সে দেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, '১৩ নভেম্বর কোনও ধরনের শঙ্কা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। সন্ত্রাসীদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।'

    'ঢাকা লকডাউন' ঘিরে তপ্ত বাংলাদেশে সতর্কতা
    'ঢাকা লকডাউন' ঘিরে তপ্ত বাংলাদেশে সতর্কতা

    বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে ‘মানবতাবিরোধী’ মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা। ওইদিনই ঢাকায় লকডাউনের ডাক দিয়েছে হাসিনার আওয়ামি লিগের নেতা জাহাঙ্গির কবীর নানক। ফলে আগামীকাল ফের বাংলাদেশ অশান্ত হতে পারে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। এরইমাঝে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে শেখ হাসিনা মামলার রায়ের দিন 'ঢাকা লকডাউন' কর্মসূচির জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি, জাতীয় নাগরিক পার্টি-সহ রাজনৈতিক দলগুলিকে মাঠে নামতে অনুরোধ করা হয়েছে মহম্মদ ইউনূসের সরকার। কাউকে সন্দেহ হলে, আইন হাতে তুলে না নিয়ে পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাবেন। আপনারা অনেক সময় বলেন, সন্ত্রাসীরা খুব তাড়াতাড়ি জামিন পেয়ে যায়। সহজে যাতে জামিন না পায়, সে জন্য যারা জামিন দেন, আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করব। সন্ত্রাসী যারা জেল থেকে জামিনে বের হচ্ছে, তারা অন্য ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে যেন আবার আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়।'

    গত দু'দিন বাসে আগুন ও বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ নিয়ে তিনি বলেন, 'এখানে গোয়েন্দাদের কোনও ব্যর্থতা নেই। বড় ধরনের মিছিল কোথাও হচ্ছে না। তবে এগুলি যেন আর না হয়, সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব যারা করছে, তারা দুষ্কৃতী। তাদের প্রতিহত করা শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ নয়, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, মেট্রোরেল এলাকা, রেলওয়ে-সহ কেপিআইভুক্ত জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে, বাসে আগুন লাগানোর জন্য যে সব রাস্তার পাম্প থেকে তেল নেওয়া হয়, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

    বিমানবন্দরে সতর্কতা

    ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ দেশের সমস্ত বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দফতর কুর্মিটোলা থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেবিচকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) কাউছার মাহমুদ জানান, বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলিকে সতর্ক থাকার বিষয়ে তারা চিঠি দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিতে কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম কাজ করছে। বেবিচক সূত্রে জানা গেছে, শাহজালাল, শাহ আমানত ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়াও সে দেশের আটটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে একই নিরাপত্তা সতর্কতা জারি থাকবে। এদিকে, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক এস এম রাগিব সামাদ বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় বাড়তি সতর্কতা নিতে বলেছে বেবিচক।

    ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার কী বলছেন?

    'ঢাকা লকডাউন' কর্মসূচির জন্য বাসিন্দাদের সহযোগিতা চেয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলি। তিনি বলেন, ১৩ নভেম্বর ঘিরে কোনও শঙ্কা নেই। ঢাকাবাসী অপরিচিত কাউকে আশ্রয় দেবেন না। নিজের মোটরসাইকেল ও যানবাহন ভাড়া দেওয়ার আগে যাচাই করুন। কোন দুষ্কৃতীর হাতে চলে যাচ্ছে কিনা তা খেয়াল রাখবেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচারে একটি আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তবে যে কোনও ধরনের নাশকতা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা আমাদের আছে। সব বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে যে কোনও নাশকতা মোকাবেলা করা হবে।

    উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ 'স্থগিত' ঘোষণা করে। এরপর থেকেই দলের একাধিক শাখা ও সহযোগী সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে, যা এখনও চলছে।

