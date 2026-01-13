Bangladesh on Indian Football Team: সাফে খেলতে বাংলাদেশে যাবে ভারতীয় ফুটবল দল? কী বলছে বাফুফ

সাফ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কি এই বছর বাংলাদেশে যাবে ভারতীয় ফুটবল দল? এই নিয়ে এখন বাংলাদেশের ফুটবল মহলে জল্পনা চলছে। এই আবহে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তা তাবিথ আউয়াল মুখ খুললেন। উল্লেখ্য, আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেয় বিসিসিআই। এরপরই আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসতে অস্বীকার করে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এই সব বিতর্কের মাঝে বাফুফ আশা করছে, সাফ প্রতিযোগিতায় খেলতে বাংলাদেশে আসবে ভারতীয় দল।
চলতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দল বাংলাদেশে যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাফুফ কর্তা তাবিথ আউয়ালকে। তিনি বলেন, 'ফুটবলের ক্ষেত্রে আমরা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে বিবেচনা করি না। আমরা নভেম্বর মাসেও আমাদের প্রতিবেশী দেশ খেলে গিয়েছে এখানে। গত মার্চে আমরা গিয়েছিলাম খেলার জন্য। তো আমি মনে করি না যে অন্য কোনও আগাম কিছু বলা ফুটবলের ক্ষেত্রে সমীচীন হবে। আমি বিশ্বাস করি ফুটবল ফুটবলের মতোই চলে আর সব খেলোয়াড় ফুটবলের সাথে খেলবে।'
এদিকে গত নভেম্বর মাসে ভারতকে ফুটবলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এএফসি কোয়ালিফিকেশনের সেই ম্যাচ নিয়ে সম্প্রতি মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সম্প্রতি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ভবনের পরিদর্শনে গিয়েছিলেন নজরুল। সেই সময়ই তিনি মন্তব্য করেন, ছেলেদের ফুটবল টিম বহু বছর পর ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২২ বছর পরে বাংলাদেশের দল ফুটবলে ভারতকে হারিয়েছিল নভেম্বরের সেই ম্যাচে।
