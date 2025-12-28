Bangladesh Hadi Protest Latest Update: 'মানুষ আস্থা হারাচ্ছে', ইউনুসের সরকার ফেলে দেওয়ার হুমকি হাদির ইনকিলাব মঞ্চের

বাংলাদেশে ওসমান হাদির মৃত্যুর পর যে সহিংসতার আগুন জ্বলে উঠেছে তা শান্ত হওয়ার পরিবর্তে আরও বাড়ছে। রবিবার থেকে ঢাকাসহ রাজধানীর বাইরেও বিক্ষোভ জোরদার করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। দেশব্যাপী বন্ধের ডাক দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। শাটডাউন শুরু হয়েছে সকাল ১১টায়। একইসঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা ইউনুস সরকারকে 'অভ্যুত্থান' নিয়ে হুমকি দিয়েছেন। এক ফেসবুক পোস্টে ইনকিলাব মঞ্চ জানিয়েছে, ঢাকার শাহবাগ এলাকায় জোরালো বিক্ষোভ হবে। শুক্রবার থেকে এখানে ধর্নায় বসছেন অনেক কর্মী।
এদিকে ঢাকার পাশাপাশি সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়ার মতো জায়গাতেও আজ অবরোধ করবে ইনকিলাব মঞ্চ। দেশের মোট ৮ ডিভিশনেই আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে হাদির সংগঠনের। এদিকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য আল-জাবের আব্দুল্লাহ ইউনুসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আজ আমরা শাহবাগে আছি, আগামিকালের মধ্যে যমুনাকে ঘিরে ফেলা যাবে।' উল্লেখ্য, এই 'যমুনা' হল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সরকারি বাসভবন।
আল-জাবের বলেন, শুক্রবার থেকে এতজন মানুষ ধর্নায় বসলেও শব্দ ইউনুসের কানে পৌঁছাচ্ছে না। এত ঠান্ডায়ও মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বসে আছেন। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের ওপর থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি ইউনুসের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি যদি মনে করেন সচিবালয় ও সেনানিবাসের ওপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ আছে, তাহলে তা ভুল। আমরা চাইলে হাদির জানাজার সময়ই সরকার পরিবর্তন করতাম। আপনার যমুনা আর ক্যান্টোনমেন্টও আপনাকে বাঁচাতে পারত না।'
এর আগে ২৭ ডিসেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ করে রেখেছিল হাদির অনুগামীরা। আর সেই অবরোধ থেকেই স্লোগান ওঠে - 'কাশ্মীর কি আজাদি'। এই ওসমান হাদি নিজেও ছিলেন কট্টর ভারত বিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক নেতা ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমেই সুর চড়াচ্ছে। ভারতের হাইকমিশনে হামলা পর্যন্ত হয়েছে সেখানে। এদিকে হাদির জন্য এই বিক্ষোভ স্থলে মোদীর বিরুদ্ধেও স্লোগান উঠেছে।
এদিকে ওসমান হাদিকে খুন করা ফয়সল করিম নাকি ভারতেই। আজ বাংলাদেশের পুলিশের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এরই সঙ্গে ডিএমপি-র অতিরিক্ত কমিশনার এসএন মহম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, ফয়সলকে সাহায্য করা দুই ব্যক্তিকে নাকি মেঘালয়ে আটক করা হয়েছে। আটক ২ জনের নাম পুত্তি এবং স্বামী। এই আবহে হাদি হত্যাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
News/News/Bangladesh Hadi Protest Latest Update: 'মানুষ আস্থা হারাচ্ছে', ইউনুসের সরকার ফেলে দেওয়ার হুমকি হাদির ইনকিলাব মঞ্চের