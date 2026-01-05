Bangladesh-Pakistan Talks: দিল্লি-ঢাকার মধ্যে আরও চওড়া ফাটল, বাংলাদেশের আরও কাছাকাছি পাক, রাতে হল কথা
ভারত ভাগের ডাক দেওয়া থেকে শুরু করে ভারতকে বয়কটের হুমকি। বাংলাদেশ জুড়ে গত কয়েক মাস ধরে এই চলছে। এরই মাঝে আবার সেই দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েছে। শুধু খুন নয়, হিন্দুদের সম্পত্তি জবদরদখল করা হচ্ছে বহু জায়গায়, বাড়িতে দেওয়া হচ্ছে আগুন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। আর তা নিয়ে ঢাকার রাগ হয়েছে। দিল্লির সঙ্গে ফাটল আরও চওড়া হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের আরও কাছাকাছি আসতে চাইছে পাকিস্তান। আর তাই গতকাল রাতে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার। অবশ্য জানা গিয়েছে, দুই দেশের মন্ত্রীদের মধ্যে কথা হয় মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের তরফ থেকে।
পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক জানায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে কথা হয় ইসহাক দার এবং তৌহিদের। এছাড়া এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়েও মতবিনিময় করেছেন এই দুই নেতা। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন তাঁরা। এদিকে শুধু বাংলাদেশ নয়, ইসহাক দার ফোনে কথা বলেছেন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও মিসরের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে।
উল্লেখ্য, ইয়েমেনে ছায়াযুদ্ধ চলছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের। এই সবের মাঝে বিপাকে পড়তে পারে পাকিস্তান। উল্লেখ্য, সৌদির সঙ্গে সামরিক চুক্তির জেরে পাকিস্তান তাদের দেশে সৈনিক পাঠিয়েছে। এই আবহে ইয়েমেনের সাদার্ন ট্রানজিশন কাউন্সিলের সঙ্গে সংঘাতে পাক সৈনিকদের ব্যবহার করতে পারে সৌদি। এদিকে সম্প্রতি আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত পাকিস্তানের ফৌজি ফাউন্ডেশনের শেয়ারের বদলে টাকা দেওয়রা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইসলামাবাদকে। এই আবহে ইয়েমেনের সংঘাতে পাকিস্তানের ওপর যদি সংযুক্ত আরব আমিরাত খাপ্পা হয়, তাহলে পকেট ফুটো হবে মুনিরের। কারণ, এই ফৌজি ফাউন্ডেশন আদতে পাকিস্তানি সেনার পরিচালিত একটি কর্পোরেট সংস্থা। যারা কি না, পাচার থেকে শুরু করে খাবার বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে। এই আবহে পাকিস্তানে ইয়েমেনের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে 'বিধিনিষেধ' আরোপ করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারি কোনও নির্দেশিকা না থাকলেও পাক সেনার তরফ থেকে সংবাদমাধ্যমগুলিকে ইয়েমেন সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করতে বারণ করা হয়েছে। আইএসপিআর নাকি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে এই মর্মে। এসবের মাঝে এবার মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু দেশের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ইসহার দার।
