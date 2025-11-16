Bangladesh Police Update: কাজের বেলায় 'লবডঙ্কা', 'রং বদলে' ভাবমূর্তি ঠিক করার চেষ্টা বাংলাদেশি পুলিশের

Bangladesh Police Update: কাজের বেলায় 'লবডঙ্কা', 'রং বদলে' ভাবমূর্তি ঠিক করার চেষ্টা বাংলাদেশি পুলিশের
নিজেদের ইউনিফর্ম বদলে ভাবমূর্তি ঠিক করার চেষ্টায় বাংলাদেশ পুলিশ। এর আগে গতবছর জুলাই আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অনেক পুলিশ আধিকারিককে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসরে পাঠানো হয়েছিল। অনেক পুলিশকর্মীকে পিটিয়ে খুন করেছিল হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভকারীরা।
এই আবহে পুলিশের ভাবমূর্তি বদল করতে মরিয়া ছিল ইউনুসের সরকার। তাই এবার পুলিশের 'রং বদল' করা হল।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলেশে এখন থেকে গাঢ় নীল ও সবুজ রঙের পরিবর্তে ‘আয়রন গ্রে’ রঙের পোশাক পরবেন রেঞ্জ ও মেট্রোপলিটনে কর্মরত পুলিশ সদস্যরা। তবে পুলিশের স্পেশাল ইউনিট এপিবিএন (স্পেশাল ইউনিট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন) ও এসপিবিএন (স্পেশাল প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন) আগের পোশাকই বহাল থাকবে। এর আগে বাংলাদেশে ২০০৪ সালে সর্বশেষ পুলিশের পোশাক বদল করা হয়েছিল।
এদিকে পোশাক বদলালেও বাংলাদেশের পুলিশ কাজের দিকে সেই লবডঙ্কা। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার দুদিন আগেই বাংলাদেশের রাজধানীতে পরপর ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। ১৫ নভেম্বর ঢাকায় প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মিরপুরের বিআরটিসি (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন) অফিসের কাছে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর মেলে। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুরের পল্লবী থানা এলাকায় মেট্রোরেলের স্টেশনের নিচে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে আগারগাওঁয়ের এডিবি ভবনের সামনে একটি বিস্ফোরণ হয়। তারপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইডিবি ভবনের সামনে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে আরেকটি ককটেল ফাটানো হয়। সর্বশেষ রাত ১১টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এর মাঝেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার আগে পুলিশি প্রস্তুতি তুঙ্গে। যদিও এই সব বিস্ফোণের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই পুলিশ আটক করতে পারেনি।
