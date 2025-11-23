Edit Profile
    Bangladesh politics latest update: 'আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, গ্রেফতার করবে ও মামলা করবে', জামাতের নিশানায় ইউনুস?

    Nov 23, 2025 1:58 PM IST
    Ayan Das
    এখনও নির্বাচন হয়নি। ক্ষমতায় আসেনি এখনও। তাতেই প্রশাসন এবং সরকারি অফিসারদের নিজেদের পকেটে রাখার হুমকি দিয়ে রাখলেন বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। শনিবার চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে জামায়াতের নেতা দাবি করেন, শুধুমাত্র জনগণ দিয়ে নির্বাচন হয় না। প্রশাসনের অফিসারদের জামায়েতের অধীনে আনতে হবে। আর সেটা এমনভাবে করতে হবে যে জামায়াতে যা বলবে, তাঁরা সেটা করবেন। তাঁরা উঠতে বললেন সরকারি অফিসাররা উঠবেন। তাঁরা বসতে বললে সরকারি অফিসাররা বসবেন। তাঁরা যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে বলবেন, তাঁদের ধরবেন। আর যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করতে বলবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কেস রুজু করবেন।

    'আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, গ্রেফতার করবে ও মামলা করবে', ক্ষমতায় আসার আগেই হুংকার জামাতের। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    'আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, গ্রেফতার করবে ও মামলা করবে', ক্ষমতায় আসার আগেই হুংকার জামাতের। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)

    আর জামায়াতে নেতার সেই মন্তব্যের পরে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে যে আগামী বছর বাংলাদেশে যে নির্বাচন হওয়ার কথা আছে, তাতে ভোট দেওয়া যাবে তো? নাকি পুরোটাই নাটকে পরিণত হবে? এমনিতেই সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রশ্ন উঠেছে যে এটা কোন ধরনের গণতান্ত্রিক নির্বাচন যে একটি দলকেই নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না? আওয়ামি লিগের দাবি, মানুষের আদালতে হাসিনারা বাজিমাত করতে পারে বলে ভয় পাচ্ছেন জামাত, বিএনপির মতো দলগুলি। তাই তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না।

    উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে দিল্লিতে আসেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে বক্তব্য রাখার সময় 'আঞ্চলিক সহযোগিতা'-র পক্ষে সওয়াল করেন। সেইসঙ্গে তিনি বার্তা দেন, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত না। এদিকে দিল্লি জঙ্গি হানা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেও এই বিস্ফোরণকে 'জঙ্গি হামলা' হিসেবে উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, 'দিল্লির লালকেল্লায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের প্রতি আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই। আমরা এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা জানাই। আমরা ইতিমধ্যে ভারত সরকারকে জানিয়েছি যে এই দুঃসময়ে ভারতীয় ভাইবোনদের পাশে বাংলাদেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রয়েছে।'

    খলিলুর আরও বলেন, 'কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ এবং এই সভাকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করে। বঙ্গোপসাগরের একটি উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি আমাদের পারস্পরিক স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে কনক্লেভের সেই মূল্যবোধ ও নীতিগুলো অনুসরণ করে, যা একটি স্বাধীন, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত মহাসাগর নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত, যেখানে ভারত মহাসাগরীয় সম্প্রদায়ের সব সদস্যের যৌথ সমৃদ্ধি নিহিত। এই নীতিগুলো কনক্লেভের সনদে অন্তর্ভুক্ত সার্বভৌমত্ব, সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত।'

