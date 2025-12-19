Bangladesh Radicals on Election: 'ভারতীয় প্রেসক্রিপশনে খুন হাদি',দিল্লির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নির্বাচন বানচালের ছক বাংলাদেশে

ওসমান হাদির হত্যার জন্য ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা। এদিকে হাদি হত্যার 'অজুহাতে' এবার নির্বাচন বানচালের ছক কষতে শুরু করল ইসলামপন্থী রাজনীতিরা। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামপন্থী খেলাফত আন্দোলনের নেত্রকোনা-২ আসনের প্রার্থী গাজি আবদুর রহিম রুহি দাবি করেছেন, হাদি হত্যার বিচার না হলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।
জানা গিয়েছে, গাজি আবদুর রহিম রুহি বলেন, 'ভারতীয় প্রেসক্রিপশনে পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে আমার ভাই হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নির্বাচন পরে হবে। আগে আমার ভাইয়ের রক্তের হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। হত্যার বিচার না করে অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না।' প্রসঙ্গত, কট্টরপন্থীরা প্রথম থেকেই নির্বাচন বানচাল করতে চাইছে। নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে তারা সন্দিহান। এই আবহে কোনও ক্রমেই ইসলামি ইউনুস সরকারকে রেখে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে কট্টরপন্থীরা।
এই আবহে খেলাফত নেতা বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে দেশে আরও একটি গণঅভ্যুত্থান গড়ে উঠবে। জনগণ আর কোনো অন্যায় ও অবিচার মেনে নেবে না।' এদিকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মহম্মদ মামুনুল হক এবং মহাসচিব জালালউদ্দিন আহমেদ হাদি হত্যা নিয়ে যৌথ বিবৃতিতে বলেন, '২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে যে কয়েকজন নির্ভীক কণ্ঠ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল, শহিদ হাদি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় আধিপত্যবাদ, আওয়ামী ফ্যাসিবাদ এবং তাদের দেশীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক দালালদের বিরুদ্ধে তিনি সরব ছিলেন। যা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থেমে থাকেনি। হাদির ওপর হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি চব্বিশের পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তি ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের সরাসরি প্রতিশোধ। এই হত্যা প্রমাণ করে, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হলেও নির্মূল হয়নি। তারা আজও রাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে আশ্রয় নিয়ে জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায়।'
'ভারতীয় প্রেসক্রিপশনে খুন হাদি',দিল্লির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নির্বাচন বানচালের ছক বাংলাদেশে