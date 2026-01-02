Edit Profile
    Bangladesh Fire: বাংলাদেশে ‘রহস্যজনক’ অগ্নিকাণ্ড যশোরের রেজিস্ট্রি অফিসে! কয়েক'শ বছরের পুরনো নথি…

    যশোরের রেজিস্ট্রি অফিসে কী ঘটেছে?

    Published on: Jan 02, 2026 11:04 AM IST
    By Sritama Mitra
    একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার জেরে ক্রমেই শিরোনাম কাড়ছে বাংলাদেশ। এবার যশোরের রেজিস্ট্রি অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডকে ‘রহস্যজনক’ বলে মনে করা হচ্ছে। কেন রহস্যজনক? তার নেপথ্যে বেশ কিছু তথ্য উঠছে।

    যশোরের রেজিস্ট্রি অফিসের অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য (প্রতীকী ছবি) (PTI)
    বাংলাদেশের একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, যশোরের ওই রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েক শত বছরের পুরনো নথি রয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে ওই অফিসে ব্রিটিশ আমলের ভলিউম বুক, বালাম বই, সূচিপত্র, টিপ বইসহ যশোর ও আশপাশের এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংক্রান্ত নথি রয়েছে। মনে করা হচ্ছে সেগুলি সবই পুড়ে গিয়েছে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে। প্রশ্ন হল, কীভাবে এই আগুন ধরল? তার উত্তর ঘিরেই রহস্যের গন্ধ আসছে! স্থানীয়দের দাবি, ওই রেজিস্ট্রি অফিসে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। ফলত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা সেভাবে থাকছে না। এই জায়গা থেকেই প্রশ্ন উঠছে রাতের যশোরে কীভাবে আগুন ধরল ওই রেজিস্ট্রি অফিসে? যে রেজিস্ট্রি অফিসে এত মূল্যবান নথি থাকার কথা জানা যাচ্ছে, সেখানে নিরাপত্তা নিয়েই বা কী পদক্ষেপ করেছে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

    বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘কালের কণ্ঠ’র রিপোর্ট বলছে, ওই রেজিস্ট্রি অফিসের ভবনে এক নৈশপ্রহরীও থাকার কথা, তবে তাঁকেও ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি? ফলত আগুন লাগা ঘিরে বহু প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার বছরের প্রথম দিনে রাত সাড়ে ৯টার দিকে যশোরের ওই রেজিস্ট্রি অফিসে আগুন লাগে। ঘটনার কথা জানানোর পরই সেখানে দমকলের ২ ইউনিট ছুটে আসে। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। তবে ততক্ষণে বহু মূল্যবান নথি সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত গিয়েছে বলে একাধিক মিডিয়া রিপোর্টের দাবি। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতরে জ্বলছিল আগুন। সেখানে কোন স্টাফ ছিল না। তারা তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন এরপর ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আপাতত ঘটনা ঘিরে তদন্তের দিকে তাকিয়ে অনেকেই।

