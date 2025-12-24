Bangladesh Leader on India: বাংলাদেশের এনসিপির হাসনাতের মুখে ফের ভারত প্রসঙ্গ! ভাষণে এবার ইঙ্গিত কী?
ফের একবার নিজের ভাষণে ভারতের প্রসঙ্গ টেনে বক্তব্য উঠে এল হাসনাতের।
কিছুদিন আগে, বাংলাদেশের এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লার বক্তব্যে উঠে এসেছিল ভারতের সেভেন সিস্টার্সের প্রসঙ্গ। বিষয়টিকে যে ভারত খুব একটা ভালোভাবে নেয়নি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এবার বাংলাদেশে সদ্য খুনের শিকার ওসমান হাদির শোক ও সংহতি সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাসনাত আবদুল্লা ফের একবার টেনে আনেন ভারত প্রসঙ্গ। ভোটমুখী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোন ইঙ্গিত দিলেন হাসনত?
ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই হাসিনা-হীন বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগেই সেখানে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। এদিকে ফেনিতে এদিনের সভায় ওসমান হাদিকে নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাসনত আবদুল্লা। তিনি বলেন, ‘১৩ বছর চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজরা ট্রেলার দেখিয়েছে, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।’ তিনি বলেন,' পিকচার দেখবেন নির্বাচনের পর। আগামীর ভোট হোক সংস্কারের পক্ষে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে।' হাসনত বলেন,'আমরা চেয়েছিলাম এটি ব্যালট বিপ্লব, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল এখন বুলেট বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ জন্য সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ইনসাফের পক্ষে লড়ে যেতে হবে।'
ইঙ্গিতবহ বার্তায় হাসনাত বলেন,'হাদি ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের পর এখনও আমরা দেখছি দৃশ্যত কোনও অগ্রগতি দেখতে পাইনি।' এরইসঙ্গে তিনি বলেন,'ইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অধিকাংশই পরবর্তী সময়ে কে বা কারা ক্ষমতায় আসতে পারে, সেই দলগুলোর পা চাটার জন্য আবার গুলশান-পল্টনে লাইন দেওয়া শুরু করেছে।' হাসনাতের হুঙ্কার, 'এই হাদি ভাইয়ের হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত , যারা অর্থদাতা, যারা বিদেশে বসে পরিকল্পনা করেছথে তাদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন,' দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত আগামীর নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে।' এরই সঙ্গে তিনি বলেন,' নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আম্পায়ারের ভূমিকা রাখে প্রশাসন ও পুলিশ। কিন্তু আমরা দেখেছি গত তিনটি নির্বাচনে প্রশাসন ও পুলিশ আম্পায়ার বা রেফারি না নিয়ে তারা নিজেরাই খেলোয়াড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যেটির খেসারত জাতিকে দিতে হয়েছে এবং আগামীতেও দিতে হবে।' তিনি প্রশাসনকে ‘আম্পায়র, রেফারির’ ভূমিকাতেই থাকতে হবে, বলে বার্তা দেন।