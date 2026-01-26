Edit Profile
    Bangladesh-Pakistan swap in T20 World Cup: এই T20 বিশ্বকাপেই খেলতে পারে বাংলাদেশ, নির্ভর করছে পাকিস্তানের উপরে! কীভাবে?

    এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই খেলতে পারে বাংলাদেশ, নির্ভর করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপরে! এমনিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) চরম নাটকীয়তা বজায় রেখেছে। ব্যাপারটা কী হল এখনয

    Published on: Jan 26, 2026 11:27 PM IST
    By Ayan Das
    এখনও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারে বাংলাদেশ। তবে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে পাকিস্তানের উপরে। সূত্র উদ্ধৃত করে এমনই জানানো হল হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিষয়টির সঙ্গে অবহিত এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপে না খেলে, তাহলে বাংলাদেশকে ডেকে নেবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। ওই আধিকারিকের কথায়, 'যদি পাকিস্তান (বিশ্বকাপ থেকে) নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে গ্রুপ এ'তে তাদের পরিবর্তে বাংলাদেশকে সুযোগ দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রাথমিক আর্জি মতো বাংলাদেশের সব ম্যাচ হবে বাংলাদেশে।'

    এই T20 বিশ্বকাপেই খেলতে পারে বাংলাদেশ, নির্ভর করছে পাকিস্তানের উপরে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এই T20 বিশ্বকাপেই খেলতে পারে বাংলাদেশ, নির্ভর করছে পাকিস্তানের উপরে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    পাকিস্তানের শ্রীলঙ্কায় খেলার কথা, ফলে বাংলাদেশেরও অসুবিধা হবে না

    আর সেই বিষয়টি সামনে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নাটকের পরে। বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের দল ঘোষণা করে দিয়েও নাটক করতে সেই টুর্নামেন্ট বয়কট করা হবে কিনা, তা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা করেনি। বাংলাদেশ চাইছিল যে ভারতে না খেলে শ্রীলঙ্কা খেলা দেওয়া হোক। কিন্তু একেবারে শেষমুহূর্তে এসে সেটা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ভারতেও সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যত কোনও ঝুঁকিও খুঁজে পায়নি আইসিসি। সেই পরিস্থিতিতে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিশ্বকাপে। কিন্তু পাকিস্তানের এমনিতেই শ্রীলঙ্কায় খেলার কথা আছে। ফলে পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করলে বাংলাদেশের সব ম্যাচই শ্রীলঙ্কায় হয়ে যাবে।

    জঙ্গিদের বেলায় ‘প্রেম’ করেছিল পাকিস্তান, বাংলাদেশের বেলায় নাটক?

    যদিও সেটার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ ওই মহলের মতে, যেহেতু শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে ভারত বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে আছে এবং আইসিসির শীর্ষে আছেন এক ভারতীয়, তাই অহেতুক নাটক করছে পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের সময় জঙ্গিদের প্রতি যেমন নিজেদের ‘প্রেম’ জাহির করেছিল পাকিস্তান, সেরকম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোটেও করছে না পিসিবি। নেহাতই ভারতের যোগ থাকায় এসব নাটক করছে।

    নাটক জিইয়ে রাখছে পাকিস্তান

    ওই মহলের মতে, দিনের শেষে ঠিকই বিশ্বকাপে খেলতে আসবে বিশ্বকাপ। নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দার জন্য বাংলাদেশকে বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করছে। ব্যবহারের পরে পাকিস্তান বাংলাদেশকে ছুড়ে ফেলে দেবে। এখন শুধু বাংলাদেশের মুখের সামনে গাজর ঝুলিয়ে রেখেছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

    আর সেই নাটকের অংশ হিসেবেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আইসিসি ইস্যুকে নিয়ে তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি। যাবতীয় বিকল্প হাতে রেখে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী শুক্রবার বা আগামী সোমবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

