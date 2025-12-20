Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Terrorist on Indian Mission: ‘ভারতীয় হাইকমিশনকে আমরাই সুরক্ষা দেব’, দাবি লস্কর যোগ থাকা বাংলাদেশি জঙ্গি নেতার

    জঙ্গি নেতা হারুন ইজহার কি না এখন ভারতীয় হাইকমিশনকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলছে! তিনি বলেন, ‘আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, দূতাবাসের কোনও কাচ ভেঙেছে কি? আর এই ভারত এটা আগ্রাসী রাষ্ট্র। ভারত একটা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস একটা নিরীহ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে। তাদের সুরক্ষা আমরাই দেব।’

    Published on: Dec 20, 2025 8:29 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশের দেওবন্দি আলেম তথা জঙ্গি নেতা হারুন ইজহার দাবি করলেন, সেই দেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনকে নাকি তারাই সুরক্ষা দেবে। তাঁর আরও বক্তব্য, এখানে কোনও 'মব' সংস্কৃতি নেই। এদিকে বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নাকি তারাই সুরক্ষা দেবেন। যদিও বিগত দিনে এই কট্টরপন্থীরাই বারবার ভারতের হাইকমিশন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনগুলির ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে গিয়েছে। এমনকী চট্টগ্রামে পাথর পর্যন্ত ছুড়েছে ভারতীয় হাইকমিশনকে লক্ষ্য করে। আর এই হারুন একদা বলেছিলেন, 'ঢাকায় নাড়াচাড়া দিয়েছি (হাসিনার বিদায়), আগামীতে দিল্লি নিয়ে টান দেব ইনশাল্লাহ।' সাম্প্রতিক সময়তেও একাধিকবার ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন তিনি। বাংলাদেশে আল কায়দার সঙ্গে এই হারুন যুক্ত বলেও দাবি করা হয়। এছাড়া লস্করের সঙ্গেও যোগ আছে তার। আর সেই জঙ্গি নেতা কি না এখন ভারতীয় হাইকমিশনকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলছে!

    জঙ্গি নেতা হারুন ইজহার কি না এখন ভারতীয় হাইকমিশনকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলছে!
    জঙ্গি নেতা হারুন ইজহার কি না এখন ভারতীয় হাইকমিশনকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলছে!

    উল্লেখ্য, চট্টগ্রামে ভারতীয় হাইকমিশনের ওপর হামলার ঘটনায় ১২ জনকে আটক করা হয়েছিল। সেই বন্দিদেরই মুক্ত করতে থানায় হাজির হয়েছিলেন হারুন। সেখনেই তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, দূতাবাসের কোনও কাচ ভেঙেছে কি? আর এই ভারত এটা আগ্রাসী রাষ্ট্র। ভারত একটা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস একটা নিরীহ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে। তাদের সুরক্ষা আমরাই দেব। হিন্দুদের মন্দিরের সুরক্ষা আমরা দিচ্ছি এখানে। ভারতীয় হাইকমিশনের এখানে কোনও রকম মব হবে না। আমরা হতে দেব না সেটা। পুলিশ, প্রশাসন পরের কথা, আমরাই বাংলাদেশিরা তা হতে দেব না।'

    এরপর তিনি বলেন, 'ভারত যদি সীমান্তে হামলা করে, তখন আমরা জবাব দেব। হাইকমিশন একটা নিরীহ প্রতিষ্ঠান। তাই এর বিরুদ্ধে কোনও মব আমরা করতে দেব না। বিচ্ছিন্ন কেউ কিছু করতে পারে, সেটার দায়ভার তো নেব না আমরা।' এর আগে এই হারুন ইজহার ২০১১ সালে লস্কর যোগ থাকার জন্যে গ্রেফতার হয়েছিল। পরে এই হারুন ইজহার হেফাজতে ইসলামের হয়ে কাজ করতে থাকে। হেফাজতে ইসলামের তরফ থেকেও সম্প্রতি একাধিক ভারত বিরোধী কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল বাংলাদেশে। এই আবহে হেফাজতের আড়ালে লস্কর জঙ্গি হারুন ইজহারের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে বাংলাদেশ।

    এর আগে ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর আসার পর থেকেই গোটা বাংলাদেশ উত্তপ্ত। চট্টগ্রামেও এর আঁচ গিয়ে পড়ে। এবং সেখানে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা হয়। পুলিশ কট্টরপন্থীদের আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হয় তাদের। এরই মাঝে অবশ্য ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন লক্ষ্য করে জলের বোতল এবং পাথর ছুড়তে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের।

    ১৮ ডিসেম্বর রাতে চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের বাসভবনের দিকেও মিছিল করে যায় কট্টরপন্থীরা। সেখানে হামলার চেষ্টাও করে তারা। নিরাপত্তারক্ষীরা বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে। তবে একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগিয়ে যায়। এই আবহে চট্টগ্রামের রাস্তায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ‘ভুয়া’ স্লোগান ওঠে সেই সময়। কট্টরপন্থীরা সেখানে জড়ো হয়ে ঘোষণা করে, তারা নাকি ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে 'যুদ্ধে' আছে। তবে বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় আলেমের কথায়, ভারতীয় হাইকমিশনের বিরুদ্ধে নাকি মব হবে না, এবং 'বিচ্ছিন্ন' কিছু হলে সেটার দায়ভার তাদের না।

    News/News/Bangladesh Terrorist On Indian Mission: ‘ভারতীয় হাইকমিশনকে আমরাই সুরক্ষা দেব’, দাবি লস্কর যোগ থাকা বাংলাদেশি জঙ্গি নেতার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes