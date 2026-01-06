Edit Profile
    Bangladesh India trade:ভারত নিয়ে ফুঁসে বিদ্বেষ জাহির করলেও, এদেশ থেকে বিপুল জ্বালানি তেল কিনতে হচ্ছে বাংলাদেশকে,খরচ কত?

    ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়া করে ক্রিকেট নিয়ে মুখ বেঁকালেও, বাংলাদেশকে জ্বালানি তেল কিনতে হচ্ছে সেই ভারতের থেকেই!

    Published on: Jan 06, 2026 9:11 PM IST
    By Sritama Mitra
    মুস্তাফিজুর ইস্যুতে সদ্য বাংলাদেশ একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথমে তারা জানিয়েছে, তারা ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না, এরপর তারা আইপিএলর সম্প্রচার বন্ধ করেছে সেদেশে। এই প্রথম নয়। হাসিনা-হীন বাংলাদেশে এর আগেও ভারত বিরোধিতার নানান দৃশ্য দেখা গিয়েছে। সদ্য ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর বাংলাদেশ পৌঁছতেই, সেই রাতে বাংলাদেশ নানান প্রান্তে ভারত বিরোধী সুর শোনা যায়। তার আগেও বহু সময় ভার বিরোধিতা, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক বাংলাদেশের কিছু মহল থেকে উঠে আসে। এরই মাঝে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার ভারত থেকে জ্বালানি তেল কিনতে চলেছে। দুই দেশের বাণিজ্যিক আঙিনা থেকে এমনই খবর উঠে আসছে।

    মহম্মদ ইউনুস। (REUTERS)
    ভারত থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টনের জ্বালানি তেল কিনতে চলেছে বাংলাদেশ। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার। এই ইউনুস সরকারের আমলে এবার ভারত থেকে ১ হাজার ৪৬১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায়) খরচ করে জ্বালানি ডিজেল কিনবে বাংলাদেশ। ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) এর কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ তেল কিনবে ঢাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশের বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) বাজেট ও ব্যাংক। এর আগে, এই জ্বালানি তেল কেনার বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয় উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির কাছে। সেই কমিটি প্রস্তাবে অনুমোদন করে। প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ এই জ্বালানি আমদানি ভারত থেকে।

    উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুরকে ঘিরে যখন ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সুর চড়া করছে বাংলাদেশ, তখন জ্বালানি কিনতে সেই ভারতেরই দ্বারস্থ হয়েছে মহম্মদ ইউনুস সরকারের ঢাকা। এই নিয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের তরফেও প্রশাসনের কাছে যায় প্রশ্ন। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জানিয়েছেন, নুমালীগড় থেকে ডিজেল আনার এই চুক্তি ১৫ বছরের। এই চুক্তি আগে হয়েছে, তাদের সরকার করেনি। সেই চুক্তির অধীনেই এই জ্বালানি নেওয়া হচ্ছে। ভারত ছাড়াও চিন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত থেকে জিটুজি মেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে জ্বালানি তেল কিনছে বাংলাদেশ।

