বড় ছক ইউনুসের! হাসিনাকে ফেরাতে ইন্টারপোলের দোরগোড়ায় বাংলাদেশ? কী বলছে ভারত?

সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাঁর সঙ্গেই ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে সে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে। এবার শেখ হাসিনাকে শাস্তির কাঠগড়ায় নিয়ে যেতে বড় ছক কষছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সূত্রের খবর, হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খানকে ভারত থেকে প্রত্যর্পণের জন্য ইন্টারপোলের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মহম্মদ ইউনূস প্রশাসন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারির উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।
ইন্টারপোলের রেড নোটিস
সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য তারা নয়া দিল্লিকে চিঠি লিখতে চলেছে। তারপরেই বাংলাদেশের ডেইলি দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম বলেন, 'দুই পলাতক আসামির বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত পরোয়ানার ভিত্তিতে ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারির অনুরোধ করার প্রস্তুতি চলছে। উভয় দোষীই পলাতক এবং রেড নোটিস জারির জন্য ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা-সহ ইন্টারপোলে ইতিমধ্যেই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে ওই অর্গানাইজেশনের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানার পরিবর্তে দোষী সাব্যস্ত পরোয়ানার ভিত্তিতে নতুন রেড নোটিস জারি করতে বলব।'
অন্যদিকে, সোমবার ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নয়া দিল্লির কাছে চিঠি পাঠাবে। তাঁর কথায়, 'আমরা আমাদের অবস্থান সরকারিভাবে ভারতকে জানাব। চিঠিটি আজ রাতেই বা কাল সকালে, যেভাবেই হোক, পাঠানো হবে।' তিনি জানান, ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন অথবা নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে এই চিঠি ভারত সরকারকে পাঠানো হবে। অন্যদিকে, সে দেশের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, তারা শেখ হাসিনার প্রত্যর্পনের জন্য ভারতের কাছে আবার চিঠি লিখবেন। তবে, শেখ হাসিনা এখনও ভারতেই। ভারত হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানোর প্রসঙ্গে কোনও তথ্য জানায়নি এখনও সরকারি ভাবে। তবে এক্স হ্যান্ডেলে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি পোস্ট করে জানানো হয়, ‘ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে ভারত বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ বিশেষ করে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতার বিষয় নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্য পূরণে আমরা সব পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করব।'
ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তি
২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত ভারত বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তিতে দণ্ডপ্রাপ্তদের হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে চুক্তিতে রাজনৈতিক চরিত্রের মামলার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের সুযোগও রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শেখ হাসিনার মামলা সেই 'ধূসর' ও সংবেদনশীল পরিসরে পড়ে। এদিকে আইসিটি জানিয়েছে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিয়ম অনুযায়ী, ৩০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে আপিল করার সুযোগ আছে অভিযুক্তদের। কিন্তু শেখ হাসিনা ও কামাল দুজনই এই রায়কে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফসল বলে দাবি করছেন। আওয়ামী লীগও বিবৃতি দিয়ে বলেছে 'অনির্বাচিত সরকারের সাজানো আদালতে এই রায় সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট।' ইন্ডিয়া টুডে-কে এক সাক্ষাৎকারে কামাল বলেন, এই রায় তাঁদের কাছে 'অপ্রত্যাশিত নয়', কারণ 'আওয়ামী লিগ নেতৃত্বর ধ্বংসই ছিল আদালত গঠনের আসল উদ্দেশ্য।' পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াকেও তিনি উল্লেখ করে বলেন 'এতে পুরো চিত্রটাই স্পষ্ট।'